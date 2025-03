‘Que haya rentabilidad para los agricultores’: Riveros busca la CAADES

CULIACÁN._ Después de liderar por tres años la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría aspira a presidir la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

En entrevista para el Noticiero Noroeste, Riveros Echavarría declaró que su proyecto para la CAADES se centraría en generar para la rentabilidad del agricultor.

“Tenemos que ver comercialización, tenemos que ver prácticas de producción para hacer más eficientes en el uso de los recursos, uno de los recursos es el agua, prioritario es el agua. Tenemos que gastar menos para tener mayor margen, y también tenemos que analizar toda la cadena (de producción)”, detalló.

“Hay manera, hay que observar la cadena, hay que ver dónde tenemos esas fugas y como una tubería: hay que ir tapando los hoyos”.

Destacó que los productores siempre deben ser eficientes y que sea lo que sea que hagan, debe ser negocio para el agricultor porque eso genera incentivos para que continúe el campo en Sinaloa, generando una economía de escala en la entidad por los diferentes sectores que dependen de esta actividad primaria.

“En un momento con tantas complejidades no podemos tener un tema, CAADES tiene que representar todo y me atrevo a decir que sí tengo la capacidad para hacerlo; cuento con el equipo y cuento con las personas que me pueden apoyar para hacer esto posible”, dijo.

La CAADES es la representación de los agricultores privados en todo el estado; su función es defender los intereses de los productores y la agricultura comercial, así como impulsar y probar estrategias de cultivo.

“Por eso CAADES está ligada a la Fundación Produce, porque tenemos que primero probar lo que queremos que se haga en el estado, probar esas técnicas, esas nuevas tecnologías para poderlas ofrecer como una solución al agricultor”, explicó Riveros Echavarría.

“(Para) buscar la rentabilidad del productor comercial a nivel estado, a nivel País”.

Apenas el 28 de febrero, Riveros Echavarría rindió su tercer y último informe de labores como líder de la AARC, cuya presidencia comprendió el periodo 2022-2025.

En la entrevista con Noticiero Noroeste destacó las acciones implementadas durante el periodo de sequía, que se agrava anualmente en Sinaloa, así como la promoción de iniciativas como buscar que los productores empleen legalmente a adolescentes de 16 y 17 años de edad para que no laboren en sitios donde no les otorgan prestaciones.

Riveros Echavarría dijo que de llegar a la presidencia de la CAADES, aprovechará los tres años con alianzas estratégicas a partir de su experiencia en la AARC, pero ingerirá en todo el estado.

“En un punto serían otros tres años de seguir trabajando fuertemente para el beneficio del agricultor, pero aparte aprovechar, sobre otra plataforma de un nivel más arriba, a nivel ya estatal que tiene más cercanía con el federal y con los otros estados, y aprovechar esta plataforma para hacer las cosas”, añadió.

“CAADES es la plataforma que tiene la posibilidad de hacerlo, ya a un nivel más arriba que AARC”.

El proceso de elección en la CAADES resulta de la renovación de las dirigencias de las 11 asociaciones que componen esta confederación; los nuevos líderes agrícolas nombran a un consejero por cada organización.

Posteriormente en una asamblea, que este año se llevará a cabo el viernes 28 de marzo, los consejeros a la CAADES se ponen de acuerdo para enlistar a los que están interesados en presidir la confederación, y la votación se lleva a cabo ahí mismo.

“Simple y sencillamente, se levanta la mano y el que tenga más votos, adelante; salen del cuartito y ese es el nuevo presidente”.



- ¿No hay tiempo a un cabildeo, a una campaña?

Se pueden hacer campañas, pero son independientes, no hay tiempos oficiales para campaña, no hay una oficialización de la candidatura, mañana puede salir otro interesado, un día antes puede salir otro interesado, no hay un seguimiento al sistema de votación.



Riveros Echavarría reiteró que, de llegar a presidir la CAADES, buscará continuar con las acciones que implementó en su trienio como dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, periodo que él mismo calificó como exitoso y respaldado por los agremiados.

“Yo no creo en los liderazgos que le dicen a la gente qué hacer, que acarrean, que mandan, que traen. Un liderazgo tiene que ser alguien que convenza y que convenza lo que les conviene a los demás”, expresó.

“Así trabajé durante estos tres años y así estoy dispuesto a trabajar otros tres, y la decisión tiene que ser de los mismos agricultores, si ellos tienen una tendencia pues que se la hagan saber a sus consejeros quienes son los que van a depositar el voto, que debería ser la voluntad de los agricultores de su región y no voluntades propias”.