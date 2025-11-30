¡Que no te roben tu aguinaldo! Así puedes protegerte en cajeros automáticos y en tu cuenta de banco

El aguinaldo está cada vez más cerca y con él también llegan los criminales que quieren quedarse con tu dinero, por esta razón la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones para que no seas víctima de fraudes o robos mientras usas cajeros automáticos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cierre de año es una temporada en la que se incrementa el uso de cajeros automáticos, debido al pago de aguinaldos y otras prestaciones.

Esto lo aprovechan los criminales para realizar fraudes en cajeros con dispositivos externos para clonar tarjetas, colocan cámaras ocultas o trampas físicas de tarjetas o efectivo, así como lectores falsos y paneles o carcasas falsas.

Para evitar ser víctima en los cajeros automáticos, las autoridades recomendaron lo siguiente:

◉ Evitar usar cajeros automáticos en lugares solitarios o sin iluminación

◉ Antes de cualquier operación, revisa que el dispensador y la ranura para poner tu tarjeta esté libre de objetos extraños. Si observas alguna cosa extraña en el cajero, es mejor no usarlo

◉ Cuando pongas tu NIP de seguridad oculta el teclado y rechaza cualquier ofrecimiento de ayuda de algún desconocido

◉ Si el cajero presenta fallas, retiene la tarjeta o no entrega el efectivo, comunicarse de inmediato a los números de atención del banco.



Evita robos en tu cuenta de banco

La Secretaría de Seguridad también lanzó algunas recomendaciones para evitar robos, incluso cuando no estás presente en el cajero.

La primera de ellas es revisar constantemente el saldo y los movimientos de tu cuenta para asegurarte de que no haya cargos no reconocidos. En caso de que detectes alguno, repórtalo de inmediato con tu banco.

También se aconseja cambiar el NIP o código de seguridad con regularidad y evitar usar combinaciones obvias o fáciles de adivinar. Un ejemplo podría ser 1234 o tu fecha de cumpleaños.

Asimismo, no se recomienda compartir el NIP ni los datos de tu tarjeta por teléfono, correo electrónico o algún mensaje.

En caso de que quieras más información sobre cómo cuidarte de fraudes y otros problemas relacionados con dispositivos electrónicos y la web, puedes acceder a la ciberguía de la SSCP presionando aquí.