¿Qué puedes hacer si sobrevenden tu vuelo?

Tal vez te ha tocado escuchar de los reclamos de usuarios a líneas aéreas por no permitírseles abordar en algún avión aún cuando tiene el boleto en mano. El vuelo está lleno y ya no hay lugar para trasladarlo.



Sobreventa

La “sobreventa” u overbooking de boletos de avión se trata de una práctica que se ha vuelto común y que las aerolíneas argumentan es una estrategia para poder garantizar que el viaje vaya lleno.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA por sus siglas en inglés, defiende la práctica de sobreventa porque dice que eso permite ofrecer a los usuarios más opciones y tarifas más bajas.

“Permitir que las aerolíneas sobrevendan vuelos crea más opciones y tarifas más económicas para los consumidores, está bien gestionado por las prácticas actuales de la industria y permite a las aerolíneas gestionar mejor los ingresos”, señala.

Pero esa práctica tiene una consecuencia directa en los usuarios, los cuales deben recibir beneficios de parte de las aerolíneas cuando esto ocurre.

En México, cuando un vuelo está con sobreventa, se deberá garantizar el abordaje a personas con discapacidad, adultos mayores, menores no acompañados y mujeres embarazadas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tiene contempladas las acciones que se deben seguir en caso de que un vuelo tenga sobreventas.

“Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, el pasajero tiene la opción de elegir los beneficios que aplican para el supuesto de cancelación”, señala.

La aerolínea, señala PROFECO, puede solicitar voluntarios que renuncien al embarque a cambio de beneficios que no deben ser inferiores a los que aplican para la cancelación, excepto cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas no públicas o se presente fuera del tiempo para documentar el embarque.

La PROFECO recuerda que la Ley de Aviación Civil cuenta con un apartado donde se establecen a detalle los derechos de los pasajeros en estos casos:

“Las aerolíneas están obligadas a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá respetar y cumplir con cuando menos los siguientes derechos del pasajero”, expone.

Y explica lo relacionado con la información y la publicidad, donde el usuario debe contar con toda la información disponible en cuanto a las diferentes opciones de compensación por causas de cancelaciones, retrasos y demoras.

Derechos de los pasajeros ante la sobreventa según PROFECO:

•⁠ ⁠Elegir los beneficios que aplican para una cancelación, como

•⁠ ⁠El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje más una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio o de la parte no realizada del viaje; o

•⁠ ⁠A transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto; o

•⁠ ⁠A transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25 por ciento o de la parte no realizada del viaje.

Los derechos completos de los pasajeros en México pueden consultarse aquí.



Políticas de compensación

Las políticas de compensación pueden variar según la aerolínea y las condiciones de compraventa de los boletos, pero puede usted consultarlas aquí.