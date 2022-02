$!¿Quieres aumentar las ventas de tu empresa y no puedes? Quizá tienes algunos problemas que no has identificado

Para Luis Raúl Billy Irigoyen Carrillo, psicólogo financiero, Mazatlán es una ciudad que tiene muy pocos vendedores pasionales, gente que verdad ame y le gusten las ventas.

Y si a eso se le suma que hay empresas que carecen de estructura y metodología en su programa, además de no motivar y capacitar a sus colaboradores, en pocas ocasiones se podrán alcanzar los resultados esperados y llevar un buen equilibrio en su ambiente laboral.

Por ello, ha detectado cuáles son los principales problemas que hay dentro de las empresas.

“La ciudad carece mucho de una actitud de vendedores, de alguien que le guste, y sí existen, pero hay muy poquitos, entonces de pronto es bien importante que empecemos a desarrollar el gusto y el interés por las ventas”, opina el especialista.

“Los departamentos de ventas sufren mucha rotación de personal, y esto se debe a que muchas veces tenemos un sistema que no sabe operar, no tenemos una estructura en la que se identifiquen las dificultades generales, no entendemos el entendimiento propio de la historia de la venta de la empresa para entender esos golpes que nos hicieron generar ventas en el pasado”, sostiene.

Entonces, como no hay una metodología ni seguimiento, se vuelve complicado obtener los resultados esperados, pues no hay continuidad de los proyectos, expone.

Dice que uno de los principales retos a trabajar en el departamento de ventas es reconocer cuando el equipo está mal, incluso, tener la suficiente humildad para reconocer si el jefe del departamento, incluso el propio director no realiza sus tareas.

“El tema de la exigencia tiene que ir con un tema de ‘me das, te doy’. Pero tiene que haber un equilibrio, por sesgos, por desesperación financiera salvamos el día y eso a veces también es subsidiar y mantener en su zona de confort al vendedor”, manifiesta.

“A veces el jefe ‘secuestra’ el departamento de ventas, no deja que los demás se luzcan y acapara todo para él, lo que genera que muchos se decepcionen y tiren la toalla”, expresa.

También comenta que si el colaborador no recibe el reconocimiento por su labor y a ello se suma un mal ambiente de trabajo, éste termina por irse.

“El tema de la venta es muy pasional y dentro de la pasión puedo estar súper contento o me puedo frustrar porque no estoy llegando a las metas”, dice.

“Queremos que el jefe enseñe, que sea el principal capacitador para el departamento de ventas”, detalla.

También hay casos donde los vendedores ni si quiera tienen idea de cómo abordar a los potenciales les clientes, cómo hacer una llamada o qué rumbo tomar, aunque tenga potencial.

Para ello se debe impulsar al vendedor, motivarlo y crear nuevas estrategias.

“Por eso se deben tener vendedores que les gusten las ventas, que tengan actitud y retos, porque incluso aunque tengas a algún apasionado por las ventas, si se aburre puede abandonar el trabajo”, advierte.

No obstante, aclara que si una persona no es disciplinada, aun cuando le guste mucho su trabajo, puede no alcanzar la metas.

Comenta que las empresas siempre deben mantenerse actualizadas, ya que así se mantienen en el ojo del mercado.

“El departamento de ventas siempre tiene que ser uno de los más innovadores del cómo llegarle a la gente en diversificar sus canales”, aborda.

“Pensar en la estrategia no es solamente del que coordina, sino también del vendedor, y entienda que tenemos que ser una especie de serpiente ninja para meternos verticalmente al resultado”.

Billy Irgoyen dice que para tener mayor productividad es importante que haya un liderazgo situacional.

- Saber delegar.

- Escuchar.

- Festejar logros.

- Tener metas.

- Motivar la autorealización.

- Dar el ejemplo.

- Ser disciplinados.

- Tener estructura.

- Y retar a los trabajadores.