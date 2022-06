$!¿Quieres comprar casa en Colombia? conoce la vivienda VIP

Vivir en Colombia es una experiencia que vale la pena, no solo por la cultura y amabilidad de su gente, sino por la excelente oferta habitacional para todos los gustos.

¿Qué es la vivienda VIP y a quién está dirigida?

La Vivienda de Interés Prioritario (VIP) es aquella vivienda cuyo valor máximo representa 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Esta permite a muchas familias tener su propio hogar a través de proyectos de vivienda subsidiados por el Gobierno Nacional. Su objetivo es atender el déficit habitacional con una opción dirigida a la población más vulnerable. Principalmente, a familias con bajos ingresos que comienzan su nuevo hogar.

Se trata de una categoría creada para familias cuyos ingresos no superan los 2 SMMLV. En ella, los miembros de cada familia no deben estar afiliados a ninguna caja de compensación familiar, ni ser propietarios. Con la vivienda VIP, la intención del Gobierno es brindar viviendas dignas a las familias colombianas de pocos recursos y que de otra forma no podrían acceder a una casa propia en Santa Marta o proyectos vivienda en Cali, Medellín o Cartagena.

Estos se realizan con las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas por el Gobierno Nacional: salubridad, funcionalidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, se rigen bajo las reglas de la contratación privada, por lo que las viviendas podrían tener diseños diferentes. Una vez adjudicadas a las familias beneficiarias, estas deben constituirse como patrimonio familiar.