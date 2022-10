$!Rafael Ernesto Domínguez Kelly, el empresario más joven en presidir Canacintra Mazatlán

“Me apoyó doña Esperanza, Dora Alicia Sánchez, todas ellas pues ahora ex presidentas de Canacintra, pero yo estaba muy joven, yo tenía 28 años, ni siquiera me había casado, yo he sido el presidente más joven en la historia de Canacintra”, profundiza.

“Entonces llego con pura gente mayor que yo, entonces tenía muy buenos consejeros, y me orientaron mucho, entonces ya nos empezamos a mover, eran otros tiempos”.

¿Qué lo motivó para aceptar la presidencia?

“Cuando me dijeron que querían que yo fuera, sí me agarraron fuera de base, y como dicen: el cartero no llama dos veces, dije bueno, va, obviamente lo hablé con mi familia, yo estaba soltero, entonces me aventé, y fueron dos años que dediqué mucho tiempo a la cámara”.

Rafael cuenta los retos que asumió cuando tomó las riendas de la Canacintra Mazatlán, cómo los problemas eran diferentes a lo que son hoy.

“Teníamos que garantizar el agua domiciliaria, se había estabilizado, pero faltaba el agua si queríamos industria, entonces teníamos que ver esos problemas, teníamos que ver otras temáticas, fue cuando entró el Presidente Salinas, eran problemas muy distintos, para todo había una convocatoria del Gobernador para trabajar con las cámaras, fue cuando se puso el Impuesto Sobre Nómina, esos eran problemas que teníamos que estar viendo nosotros”, menciona.

Para cerrar, no le queda más que recordar su vida cuando dirigió la Canacintra Mazatlán, lo que aprendió de los grandes empresarios del puerto a sus 28 años, cómo dio un vuelco a su vida tomar la presidencia de la cámara.

“Nombre, una enorme experiencia, demasiado aprendí, en primer lugar me quitó lo inocente de cuando era estudiante, dos, que ahora sí nadé con puro tiburón, andaba con gente con mucha experiencia, yo estaba muy joven, era gente de la edad de mi papá y les aprendí muchísimo, yo estoy enormemente agradecido con ellos, con Ricardo Lizárraga, con Francisco Madero, con el señor Carranza, o sea, yo a veces iba y les pedía consejos a ellos”, sostiene.

“Dio un vuelco mi vida al entrar a Canacintra, vamos a decir que yo andaba de antro y tuve que de cierta manera ser un poco más formal, finalmente me terminé casando siendo presidente de Canacintra”, añade.

Perfil

Rafael Ernesto Domínguez Kelly

Lugar de nacimiento

Mazatlán, Sinaloa

Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1960

Profesión

Contador Publico, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en 1984

Maestría en Ciencias de la Administración, en el ITESM

Maestría en Mercadotecnia, en el ITESM

Empresa

Director de Vitallantas

Dirigente de Canacintra Mazatlán 1988-1990

Director del Banco de Alimentos