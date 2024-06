El Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O se reunió “esta semana” con inversionistas en Londres para asegurarles que la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “moderaría” el impacto de la reforma judicial, impulsada por ella y propuesta por Andrés Manuel López Obrador, alcanzando el objetivo de un déficit de 3 por ciento en 2025.

Así lo reveló, este viernes el medio especializado estadounidense Bloomberg -”según personas con conocimiento de las discusiones”- las cuales también narraron que el funcionario aseveró que el Gobierno de México garantizaría que la aplicación de su propuesta para el Poder Judicial de la Federación fuera “sensata”, a través de leyes secundarias necesarias para implementar los cambios.

Según Bloomberg, basado en “fuentes que pidieron no ser identificadas, durante las reuniones que sostuvo con “pequeños” grupos de inversionistas en un hotel de Londres, Ramírez de la O reiteró el objetivo del Gobierno de México de reducir para 2025 el déficit alrededor de 3 por ciento del Producto Interno Bruto.

Ramírez de la O dijo a los inversionistas que la reforma al PJF, tendría como objetivo reducir la corrupción. También les aseguró que el Gobierno de México continuaría apoyando a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

“En cuanto a la reducción del déficit, el funcionario aseguró que la meta se logrará con recortes al gasto y mejor recaudación de impuestos, que incluya la incorporación de distintos sectores de la economía informal”, agregó Bloomberg.

El 26 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que CitiGroup no veía ningún riesgo en México por la transición de Gobierno, tras la visita de Jane Fraser, directora ejecutiva de dicha empresa financiera estadounidense.

“Están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México, y le tienen mucha confianza a nuestro país y ven muy bien la economía de México, en esencia”, sostuvo.

Además, recordó que Fraser se reunió días antes con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y con Ramírez de la O, quien se mantendría en el cargo de Secretario de Hacienda en el próximo gobierno.

“La verdad que yo no me entrevisté con ella porque yo tenía un compromiso y ellos estaban muy interesados en hablar con el Secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O, y hablar con la Presidenta electa”, comentó.

López Obrador reiteró que no preveía problemas económicos en la transición de Gobierno,

Asimismo, criticó que los analistas vaticinaban el triunfo electoral de Sheinbaum Pardo, pero se sorprendieron, según él, por la victoria en el Congreso de la Unión, donde a partir del 1 de septiembre de 2024 tendrían una mayoría calificada, de dos terceras partes, para reformar la Constitución.

“No veo yo ningún problema, al contrario, va a ser una transición tersa, como no se había visto en mucho tiempo, no va a haber ningún sobresalto, nada, están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso”, concluyó.

El mismo día, Sheinbaum Pardo dijo que en su eventual Gobierno continuaría impulsando fuertes incrementos al salario mínimo, así como a programas sociales, pero sin descuidar la inflación, ni las finanzas públicas.

“Sin reformas fiscales profundas, con los ingresos actuales, se puede reorientar [el gasto público] hacia donde se necesita”, declaró durante una conferencia de prensa llevada a cabo desde su casa de transición.

Además, enfatizó que la revisión en 2026 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde 2020, sería “menor” y que “esto no es una renegociación, es una revisión, está totalmente planteada”.