$!Ratifican a José Ramón Manguart Sánchez como dirigente hotelero

Y es que gracias a su permanencia, destacaron integrantes que la Asociación hotelera ha tenido un crecimiento sostenido en el número de agremiados durante la última década de mayor desarrollo del sector turístico y de la hospedería en Mazatlán.

En asamblea de cierre de año realizada por los asociados que forman la Asociación hotelera con casi 4 décadas de formación se realizó la votación para renovar a la directiva.

Por unanimidad los 40 integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas ratificaron a José Ramón Manguart Sánchez como presidente por un año más.

El líder hotelero fue invitado a continuar al frente del organismo empresarial, luego de presentar su informe de administración financiero y de trabajo en este 2025 que casi finaliza.

Le reconocieron su gestión antes las instancias municipal estatal y federal para que las marcas sean contempladas dentro de las estrategias de promoción de Mazatlán.

Así mismo, Manguart Sánchez rindió resultados de las diversas caravanas de promoción para que el destino permanezca en la preferencia del top de los cinco destinos mexicanos preferidos para viajar.

En la búsqueda de abrir nuevos mercados, la directiva de la Asociación de Hoteles innovaron no solo con caravanas dirigidas hacia nuevas ciudades del país, sino invirtiendo presupuesto propio para invitar a reconocidos influencers para que conocieran y vivieran la experiencia de Mazatlán, así como a un grupo de 40 agentes de viajes.

Este esquema de promoción permanente lo retomarán a inicios del próximo año, se anunció en la asamblea de empresarios hoteleros que en conjunto suman casi 4 mil habitaciones de las 10 mil existentes del inventario total de la ciudad.

Así como en la organización y participación de eventos conjuntos con la Secretaría de Turismo de Sinaloa y el municipio que proyecten la marca de Mazatlán un Mar de historias por el mundo.