$!Ratifican a Luciano Carrasco como presidente de la AMPI Mazatlán

MAZATLÁN._ Como un año para acelerar prevé Luciano Carrasco Altamirano el 2026, tras ser ratificado al frente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Mazatlán. Confía en que el puerto va en camino a ser el destino inmobiliario más importante del noroeste del País. En el marco de la IV asamblea de la AMPI, por unanimidad, los integrantes de la asociación ratificaron por un segundo periodo a Carrasco Altamirano como su presidente.

Luego de presentar su informe financiero y de actividades por su primer año de administración, se registró la votación destacando la continuidad al proyecto de liderazgo que, se indicó, escucha, orienta y da certeza en un sector que evoluciona constantemente. Reconocieron su esfuerzo por impulsar prácticas responsables y una visión que fortalece a todos los profesionales de este gremio inmobiliario. En su mensaje, Carrasco Altamirano refrendó su compromiso de seguir construyendo un Mazatlán competitivo y transparente desde la representación de una asociación con gran empuje y gestión a nivel local, estatal y federal, contribuyendo al desarrollo económico y turístico de la ciudad.