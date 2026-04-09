Reabre Gobierno federal ventanilla para apoyos a productores de maíz en Sinaloa

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la reapertura de la ventanilla para apoyos extraordinarios dirigidos a productores de maíz blanco en Sinaloa, correspondiente al ciclo otoño-invierno 2023-2024.

La dependencia federal informó que esta medida permitirá atender a agricultoras y agricultores que cumplieron con los requisitos del programa, pero que aún no han recibido el apoyo económico.

Indicó que la reapertura responde a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de agilizar la entrega directa de los recursos, sin intermediarios.

Para acceder al apoyo, los productores deberán acudir a la Oficina de Representación de Agricultura en Culiacán, donde deberán presentar identificación oficial vigente, registro al programa de Precios de Garantía y su CLABE interbancaria.

El proceso contempla la validación de expedientes, integración de documentación y la posibilidad de subsanar observaciones, con el fin de asegurar una entrega ordenada y transparente de los apoyos.

La dependencia señaló que esta acción busca dar certidumbre al ingreso de las familias productoras, así como contribuir al ordenamiento del mercado del maíz.

Además, el Gobierno federal anunció un esquema complementario para la comercialización de la próxima cosecha del ciclo otoño-invierno 2025-2026.

Este contempla una base de 65 dólares por tonelada, así como la compra anticipada de 3.5 millones de toneladas por parte de la industria harinera, almidonera y pecuaria nacional.

De acuerdo con Sader, este modelo busca establecer un nuevo sistema de comercialización de granos básicos que brinde mayor estabilidad a los productores y pueda replicarse en otras entidades del País.

Destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria y mejorar las condiciones del campo mexicano mediante el diálogo entre productores, industria y gobierno.