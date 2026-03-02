Realiza Hospital Ángeles el primer trasplante hepático en Culiacán

Ante la comunidad médica y público en general, el Hospital Ángeles Culiacán compartió un logro más con la sociedad sinaloense, haber logrado realizar el primer trasplante de hígado de manera exitosa, hecho que representa un paso trascendental para la ciudad y para la medicina, el cual llega después de más de 20 años sin vivir un evento de esta naturaleza en este hospital, dando como resultado de una nueva oportunidad de vida.
Este logro, es el reflejo del trabajo clínico de alto nivel, de la coordinación de múltiples áreas y un compromiso constante con la seguridad del paciente, la ética médica y la excelencia. De igual manera confirma, que en Culiacán, se cuenta con el talento, capacidad y organización, para afrontar procedimientos de alta complejidad y que como institución, Hospital Ángeles está preparado para asumir grandes retos con seriedad y resultados.
Durante la rueda de prensa, se brindó un especial reconocimiento a todo el equipo médico y hospitalario que participó directa e indirectamente en las áreas de terapia intensiva, enfermería, personal de quirófano, coordinación médica, áreas administrativas y gestión hospitalaria; de igual manera, se envió un reconocimiento especial a la familia del donante, por el acto de generosidad y humanidad que hace posible que otras personas vivan, así como al paciente receptor, el señor Jesús y su familia, por su confianza en llevar a cabo este procedimiento de manera exitosa.
En el evento se contó con la presencia de Sinuhé Pasos Salazar, director general de Hospital Ángeles Culiacán, así como de los médicos, Benjamín Valdespino, director médico del hospital, Héctor Echeverría, cirujano médico certificado en cirugía robótica, Jenny Pescador, médico internista y nefróloga, Luis Carlos Rodríguez, médico cirujano trasplantólogo, personal médico, administrativo y de gestión.
Pasos Salazar, director general de Hospital Ángeles Culiacán, compartió su satisfacción en poder compartir esta noticia importante para esta institución médica, pero sobre todo para la ciudad.
“Quiero agradecer a todo el equipo médico que participó en este logro, así como al señor Jesús por la confianza que tuvo en nosotros, dando esa certeza y seguridad que trasciende a los demás pacientes que llegan aquí al hospital. Hoy día estoy muy contento por toda la labor que realiza esta institución para dejar en claro que la alta especialidad hoy, nace en este hospital, somos un hospital certificado con acreditación canadiense a niveles internacionales, hoy no solo tenemos un avance en la medicina, estamos reescribiendo una página importante en nuestra institución con este gran logro, sino que además, reconocemos todo el trabajo tras cada día, de esfuerzos, protocolos, sistemas de calidad de la mejor medicina de la ciudad, pintando en el mapa nacional al Hospital Ángeles Culiacán, como uno de los referentes de los mejores del país” resaltó Pasos Salazar.
En su intervención, el médico Benjamín Valdespino resaltó que el personal de salud atiende con la misma dedicación e interés todos los casos que llegan al hospital, desde el más sencillo hasta un caso como este, un trasplante hepático con toda la complejidad que amerita, contando con la infraestructura que se ha preparado para que Culiacán cuente con un lugar de atención médica como el que hoy se tiene.
“Todo este logro se materializa en eventos como este, donde todo el equipo humano interactúa con la infraestructura tecnológica que hemos tenido nuestra disposición, dando este resultado de éxito, solamente a través de la coordinación, de la buena voluntad, de la suma de las capacidades técnicas y de las habilidades de todas las personas que están aquí con nosotros, formándose un equipo donde todos pusieron su granito de arena, se pusieron la camiseta, para dar este resultado positivo”, señaló.
Héctor Echeverría, cirujano médico, destacó en su intervención que a dos años de haber iniciado trabajos en el Hospital Ángeles, hoy el trasplante hepático es una realidad. “Hace 16 días realizamos este trasplante hepático exitoso, una cirugía de las más complejas que existen en la cirugía, ocupando un gran equipo multidisciplinario, personal altamente capacitado, equipo tecnológico de gran vanguardia, entre otros. Esto es una realidad ya, y tras un año de espera del paciente, finalmente llegó esa donación, realizándose el trasplante, y en solo 10 días, el paciente pudo egresar del hospital, hoy el señor Jesús está muy bien, en su casa, recibiendo un tratamiento especial para su recuperación”, dijo.
Subrayó, que este programa llegó para quedarse, gracias al apoyo de todos. Además hizo hincapié en el tema de la donación de órganos, ya que sin este programa, es imposible realizar este tipo de cirugías y así ayudar a la gente. “Queremos que la gente sepa que ya tenemos aquí en Hospital Ángeles, este programa abierto de donación de órganos, este fue nuestro primer caso, y esperamos que los que siguen sean igual de exitosos”, expresó el médico.
Jenny Pescador, médico internista y nefróloga, compartió igualmente su emoción al compartir esta noticia, un gran logro para la sociedad sinaloense, además, señaló que la tercera causa de muerte en el país son derivadas de las enfermedades hepáticas, por lo que esto habla de la gran importancia de este programa, y aunque no todas son susceptibles para un trasplante, un gran porcentaje de ella sí lo son.
“Los pacientes desconocen que si tienen cirrosis, pueden acceder a un trasplante hepático con el cual recobrará su salud, por eso es importante informarse antes de irse a otras ciudades del país, hoy ya tenemos esta opción en Culiacán de manera privada, y esto se pudo llevar a cabo gracias al extraordinario equipo que se ha conformado en Hospital Ángeles. El trasplante hepático es una cirugía muy compleja, se requiere una gran cantidad de cirujanos expertos, en Sinaloa a partir del 16 enero, tenemos el equipo calificado para realizar este tipo de cirugía, queremos que se acerquen a Hospital Ángeles, donde serán atendidos por un personal calificado”, subrayó.
Finalmente fue a través de una videollamada, con la que se tuvo una charla con don Jesús, el paciente que recibió la donación, y quien agradeció a Dios por haber recibido esa donación.
“Estoy muy contento y agradecido con los médicos, quienes fueron los que lograron realizar este trasplante, estamos muy contentos, muy agradecidos, nos sentimos muy bien, todo va marchando de maravilla, y pues aquí seguimos echándole ganas a la recuperación, esto significa para mí, una prolongación más de mi vida, y me gusto ver que se está trabajando en esto en el Hospital Ángeles, al que agradezco todas las atenciones hacia mi”, resaltó don Jesús.