Realiza Hospital Ángeles el primer trasplante hepático en Culiacán

Ante la comunidad médica y público en general, el Hospital Ángeles Culiacán compartió un logro más con la sociedad sinaloense, haber logrado realizar el primer trasplante de hígado de manera exitosa, hecho que representa un paso trascendental para la ciudad y para la medicina, el cual llega después de más de 20 años sin vivir un evento de esta naturaleza en este hospital, dando como resultado de una nueva oportunidad de vida. Este logro, es el reflejo del trabajo clínico de alto nivel, de la coordinación de múltiples áreas y un compromiso constante con la seguridad del paciente, la ética médica y la excelencia. De igual manera confirma, que en Culiacán, se cuenta con el talento, capacidad y organización, para afrontar procedimientos de alta complejidad y que como institución, Hospital Ángeles está preparado para asumir grandes retos con seriedad y resultados.

Sinuhé Pasos Salazar, director general de Hospital Ángeles Culiacán.

Durante la rueda de prensa, se brindó un especial reconocimiento a todo el equipo médico y hospitalario que participó directa e indirectamente en las áreas de terapia intensiva, enfermería, personal de quirófano, coordinación médica, áreas administrativas y gestión hospitalaria; de igual manera, se envió un reconocimiento especial a la familia del donante, por el acto de generosidad y humanidad que hace posible que otras personas vivan, así como al paciente receptor, el señor Jesús y su familia, por su confianza en llevar a cabo este procedimiento de manera exitosa. En el evento se contó con la presencia de Sinuhé Pasos Salazar, director general de Hospital Ángeles Culiacán, así como de los médicos, Benjamín Valdespino, director médico del hospital, Héctor Echeverría, cirujano médico certificado en cirugía robótica, Jenny Pescador, médico internista y nefróloga, Luis Carlos Rodríguez, médico cirujano trasplantólogo, personal médico, administrativo y de gestión.

Médicos y directivos de Hospital Ángeles Culiacán resaltan este importante logro como institución privada.

Pasos Salazar, director general de Hospital Ángeles Culiacán, compartió su satisfacción en poder compartir esta noticia importante para esta institución médica, pero sobre todo para la ciudad. “Quiero agradecer a todo el equipo médico que participó en este logro, así como al señor Jesús por la confianza que tuvo en nosotros, dando esa certeza y seguridad que trasciende a los demás pacientes que llegan aquí al hospital. Hoy día estoy muy contento por toda la labor que realiza esta institución para dejar en claro que la alta especialidad hoy, nace en este hospital, somos un hospital certificado con acreditación canadiense a niveles internacionales, hoy no solo tenemos un avance en la medicina, estamos reescribiendo una página importante en nuestra institución con este gran logro, sino que además, reconocemos todo el trabajo tras cada día, de esfuerzos, protocolos, sistemas de calidad de la mejor medicina de la ciudad, pintando en el mapa nacional al Hospital Ángeles Culiacán, como uno de los referentes de los mejores del país” resaltó Pasos Salazar. En su intervención, el médico Benjamín Valdespino resaltó que el personal de salud atiende con la misma dedicación e interés todos los casos que llegan al hospital, desde el más sencillo hasta un caso como este, un trasplante hepático con toda la complejidad que amerita, contando con la infraestructura que se ha preparado para que Culiacán cuente con un lugar de atención médica como el que hoy se tiene.

Don Jesús se convierte en el primer paciente en recibir en Hospital Ángeles Culiacán un trasplante de hígado.