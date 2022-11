Recibe Ernesto Coppel Kelly el Premio A la Excelencia Turística de la Fundación Miguel Alemán

Perfil

Nacido el 10 de septiembre de 1947, Coppel Kelly ha sido reconocido como empresario y generador de empleo desde la apertura del primer hotel a su cargo, en 1987.

Es Licenciado en Administración de Empresas por el Tec de Monterrey y padre de Leticia, Hayley y Bárbara Coppel González.

En 1991 fue reconocido como “Empresario del Año” por Canaco Mazatlán y en 1992 como “Empresario mayor generador de empleos”, por parte de la CTM Sinaloa.

En 2004 recibió la distinción de “Empresario del Año en Turismo” por la Canaco Nacional y en 2011 el premio “Voz del Turismo en México”.

Hace unas semanas, dos de los hoteles de su cadena fueron reconocidos por el “Reader’s Choice Awards 2022” de Condé Nast Traveler, y están incluidos en la lista de los Top 20 Resorts in Western México.

Grupo Pueblo Bonito ha cosechado una infinidad de premios y reconocimientos por las instituciones y organizaciones más reconocidas en la Industria turística en México y en los mercados internacionales como Condé Nast, Travel and Leisure, Trip advisor, AAA four diamond award, American Academy of hospitality services, Fox News, USA Today, Bridal guide, por mencionar algunos.

Recientemente, Coppel Kelly fue invitado a participar en el exitoso programa de TV Shark Tank.





Pueblo Bonito, su historia

En 1985, Coppel Kelly desarrolló su primer proyecto inmobiliario turístico al abrir el hotel Pueblo Bonito Mazatlán, siendo pionero de los programas de tiempo compartido afiliado a RCI, la firma de intercambios más extensa en el mercado internacional.

En el transcurso de estos 37 años a la fecha, Grupo Pueblo Bonito se ha consolidado y es reconocido como uno de los grupos inmobiliarios turísticos más respetados en México.

En 1992, Pueblo Bonito apostó por el crecimiento hacia Los Cabos, en Baja California Sur, donde inicia un extenso plan maestro de desarrollo, ampliando el portafolio de la oferta de productos inmobiliarios; como la apertura y operación de nuevos hoteles ofreciendo programas de tiempo compartido, construcción de residencias y del campo de golf Quivira de 18 hoyos diseñado por Jack Nicklaus.

Dicho campo es reconocido por Golf Digest como uno de los mejores 100 campos de golf en el mundo y por Golf Magazine, como el mejor nuevo campo de golf en 2014.

Hoy, Grupo Pueblo Bonito enmarca más de 2 mil hectáreas de su propiedad en desarrollo, 2 mil 300 habitaciones de hotel, y más de 100 mil miembros de propiedad vacacional.

Con nuevos proyectos en desarrollo, Grupo Pueblo Bonito se expande en Todos Santos, Baja California Sur; San Miguel de Allende, Guanajuato; y en el Caribe Mexicano, en Punta Maroma Cancún.

Además está lanzando nuevos productos inmobiliarios en Los Cabos, donde destaca el nuevo Hotel St Regis en Quivira y residencias con un rango de precios de 600 mil dólares a 10 millones de dólares.





Acuario Mar de Cortés

Uno de los proyectos actuales es en Mazatlán, donde se construye el Centro de Investigaciones Oceánicas y el Gran Acuario del Mar de Cortés, en sociedad con el Gobierno federal y estatal en Sinaloa.