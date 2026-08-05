$!Recibe Mazatlán a más de 4 mil 700 cruceristas este miércoles

MAZATLÁN._ Este miércoles arribó al puerto de Mazatlán el crucero “Carnival Panorama”, transportando a 4 mil 786 pasajeros y 1,418 tripulantes, lo que genera un importante dinamismo en el sector comercial y turístico de la ciudad.
Aunque no todos los pasajeros y tripulantes bajan de la embarcación, un gran número sí recorre los atractivos del puerto.
Esta embarcación representa el segundo crucero en visitar el destino durante el presente mes, periodo en el cual se tienen programados un total de siete arribos turísticos.
A través de un comunicado, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el turismo de cruceros en Mazatlán continúa consolidándose como un motor clave para la economía local, beneficiando de manera directa a comerciantes, transportistas, restauranteros y prestadores de servicios turísticos.
En lo que va del año, el puerto ha recibido 84 embarcaciones con más de 312 mil visitantes a bordo, acumulando una derrama económica superior a los 500 millones de pesos.
Este flujo constante de turistas ha sido impulsado por la confianza y preferencia de navieras de talla internacional como Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line y Carnival Cruise Line.
Bajo el liderazgo de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, la Secretaría de Turismo de Sinaloa reitera su compromiso de coordinar esfuerzos con las autoridades marítimas y municipales para ofrecer una experiencia segura y de alta calidad a todos los cruceristas que desembarcan en la Perla del Pacífico.