$!Recibe Mazatlán a más de 4 mil 700 cruceristas este miércoles

MAZATLÁN._ Este miércoles arribó al puerto de Mazatlán el crucero “Carnival Panorama”, transportando a 4 mil 786 pasajeros y 1,418 tripulantes, lo que genera un importante dinamismo en el sector comercial y turístico de la ciudad.

Aunque no todos los pasajeros y tripulantes bajan de la embarcación, un gran número sí recorre los atractivos del puerto.

Esta embarcación representa el segundo crucero en visitar el destino durante el presente mes, periodo en el cual se tienen programados un total de siete arribos turísticos.