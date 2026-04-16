Recibe Mazatlán al crucero Norwegian Bliss con más de 4 mil visitantes

Durante la mañana de este jueves Mazatlán recibió a otro crucero en lo que va de esta semana y se trata del Norwegian Bliss.

Es el octavo arribo de abril de 14 navíos que están programados para atenderse en Mazatlán.

El atraque del crucero Norwegian Bliss se dio a partir de las 7:30 horas procedente de Puerto Vallarta, Jalisco.

Los diversos prestadores de servicios turísticos están listos para la atención de los 4 mil 296 pasajeros que trajo consigo a bordo, pues es uno de los cruceros que más recorre la ruta del Pacifico mexicano con destino a Mazatlán.

La ocupación del crucero es de 5 mil 896 excursionistas que trae navegando la naviera de este jueves, de los cuales mil 600 son tripulantes.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo estatal, la derrama económica permea en diversos sectores del engranaje económico de la ciudad, desde los transportistas de vans, aurigas, pulmonías, taxistas, artesanos, restaurantes, vendedores ambulantes, joyerías, el acuario, museos, la catedral, el mercado y actividades recreativas y de playa que buscan los cruceristas a su paso entre los recorridos que realizan por la ciudad.

El miércoles el arribo fue doble con el crucero Brilliant Lady y el Carnival Panorama como ejemplo de que Mazatlán representa una escala estratégica para etapas de expansión de nuevas navieras.

Hasta este jueves suman más de 40 mil cruceristas atendidos en Mazatlán durante el mes de abril y una derrama económica de más de 58 millones de pesos.

En lo que va del año, son 54 embarcaciones con más de 198 mil turistas las que han llegado a Mazatlán, con una derrama económica superior a los 300 millones de pesos, según las cifras que maneja la Sectur Sinaloa.