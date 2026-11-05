$!Recibe Mazatlán por primera vez al crucero Serenade of the Seas

Por primera vez, el crucero Serenade of the Seas arribó al puerto de Mazatlán con 2 mil 74 pasajeros y 858 tripulantes, en una escala dentro de su ruta Cabo San Lucas-Mazatlán-San Diego.
En representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Ali René Zamudio Garza, recibió este jueves a la embarcación y encabezó el tradicional intercambio de placas con el capitán Toni Tomljanovic, como parte del protocolo de bienvenida.
En el acto también estuvo presente el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, Almirante Julio César Pescina Ávila, quien acompañó la recepción de esta embarcación que visita por primera vez el destino.
“La llegada del Serenade of the Seas refleja que Mazatlán continúa atrayendo nuevas embarcaciones y generando confianza entre las empresas navieras, lo que permite ampliar su presencia en las rutas de cruceros y acercar a más visitantes internacionales a los atractivos turísticos, la gastronomía y la oferta comercial del puerto”, se destacó en un comunicado.