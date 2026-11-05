$!Recibe Mazatlán por primera vez al crucero Serenade of the Seas

Por primera vez, el crucero Serenade of the Seas arribó al puerto de Mazatlán con 2 mil 74 pasajeros y 858 tripulantes, en una escala dentro de su ruta Cabo San Lucas-Mazatlán-San Diego.

En representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Ali René Zamudio Garza, recibió este jueves a la embarcación y encabezó el tradicional intercambio de placas con el capitán Toni Tomljanovic, como parte del protocolo de bienvenida.