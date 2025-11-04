$!Recibe Triara, de Telmex, certificación ICREA Nivel VI

MÉXICO._ Teléfonos de México obtuvo la certificación ICREA Nivel VI por su servicio Tiara, en el que se le reconoce su liderazgo como pionero en infraestructura tecnológica y servicios de Centros de Datos en el País con Triara. El reconocimiento es una de las más altas distinciones internacionales en diseño, construcción y operación de centros de datos.

En un comunicado, expuso que Telmex es el referente en Centros de Datos en México gracias a sus inversiones y desarrollo tecnológico y a su alta disponibilidad, seguridad y eficiencia para brindar un oferta integral a los sectores empresarial y gubernamental. Desde hace más de dos décadas, señaló, Telmex ha desarrollado la red de Centros de Datos más robusta y avanzada del País, con infraestructura de clase mundial que cumple los más altos estándares de calidad. Indicó que sus instalaciones están equipadas con sistemas redundantes de energía, climatización, seguridad física y lógica, además, operan con personal técnico altamente especializado disponible las 24 horas, los 365 días del año.





“La certificación ICREA VI, otorgada por la International Computer Room Experts Association, avala que los Centros de Datos Telmex pueden ofrecer servicios para Empresas y Dependencias que operan con ‘misiones críticas’, a los que se les brindan infraestructura, sistemas y procesos que no pueden fallar, ni tener suspensión en sus operaciones”, señaló. Triara, el servicio de Telmex, añadió, garantiza disponibilidad continua, resiliencia ante fallos y eficiencia operativa en todos sus procesos. “Este nivel de certificación no sólo refleja el compromiso de Telmex con la innovación, sino que también representa una ventaja competitiva decisiva para las empresas que buscan transformar digitalmente sus operaciones con la máxima confiabilidad”, apuntó. “En Telmex trabajamos para que México cuente con la mejor infraestructura digital. Esta certificación ICREA VI es resultado de años de inversión, innovación y compromiso con nuestros clientes. Nos enorgullece ofrecer el servicio más confiable, seguro y competitivo del país, respaldado por la red más grande y avanzada de América Latina”, expresó Héctor Slim Seade, director general de Telmex.



