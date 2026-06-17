$!Reciclando Lluvia, el programa de Grupo México que capta agua pluvial en escuelas de Campeche

Grupo México refrendó su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en Campeche con la expansión de su iniciativa Reciclando Lluvia, un programa que aprovecha el agua de lluvia en escuelas públicas de Ciudad del Carmen. En mayo de 2026, Grupo México anunció la construcción de doce equipos de captación de agua, con lo que el beneficio del programa se extenderá a 27 planteles de educación básica, donde el agua recolectada se destina a tareas cotidianas de higiene y limpieza. Puesto en marcha en marzo de 2023, el proyecto ha ido sumando escuelas de manera progresiva, conforme avanzan los diagnósticos y se instalan los equipos en cada plantel. En cada escuela se lleva a cabo un diagnóstico para identificar los espacios disponibles y la capacidad potencial de recolección. A partir de ahí se diseñan e instalan equipos adaptados a las necesidades de cada plantel, con una vida útil estimada de quince años por sistema. Para este programa, Grupo México trabaja en colaboración con instituciones educativas y autoridades locales, e involucra también a docentes, familias y personal de mantenimiento en el aprovechamiento del recurso.

La captación pluvial de Grupo México busca llegar a todas las primarias del municipio

Los primeros quince sistemas instalados permitieron reciclar un volumen de agua equivalente a 267 pipas de diez mil litros cada una. En el largo plazo, la meta es que todas las escuelas públicas de primaria del municipio cuenten con un sistema de captación pluvial. El alcance del proyecto se entiende mejor en el día a día de los planteles. Las escuelas beneficiadas por este programa de Grupo México tienen acceso a un suministro de agua suficiente para tareas cotidianas de higiene y limpieza, en un municipio donde la disponibilidad condiciona el funcionamiento diario de las instalaciones. Por esa razón, al apoyarse en el agua de lluvia, los centros reducen su dependencia de fuentes externas y aprovechan un recurso que de otro modo se perdería.

Junto al componente hídrico, el programa incorpora un eje de manejo de residuos. Las comunidades escolares participan en campañas de recolección de PET que han logrado recuperar más de 1.5 millones de botellas de plástico, equivalentes a 30.8 toneladas, mismas que posteriormente son tratadas y recicladas por la embotelladora Bepensa . La actividad busca reducir la presencia de plásticos en calles, cuerpos de agua y espacios públicos de Ciudad del Carmen, además de reforzar hábitos de separación de residuos entre los estudiantes.

Educación ambiental y participación comunitaria en Ciudad del Carmen