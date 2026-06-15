Reclama sector empresarial de Mazatlán ante diputados por la crisis de seguridad

Luego de un año ocho meses de la crisis de violencia en Sinaloa, que ha complicado la actividad económica de Mazatlán, empresarios insisten en la alerta de que sin seguridad no llegará turismo ni inversiones.

En reunión privada que sostuvieron este lunes los integrantes de la Intercamaral del puerto con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, este tema se puso en la agenda legislativa como pendiente y por ende la reactivación económica, así como la regularización de tiempos compartidos y de Airbnb, como fuertes competidores para las empresas, porque no pagan impuestos y cada día crecen más.

Verónica Judith Estrada, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán, habló de que todo el sector empresarial espera que la realidad mejore porque sigue siendo complicada en el puerto, donde depende gran parte de la llegada de turismo y no está llegando.

“Hoy en día la situación sigue siendo complicada, desde luego, porque Mazatlán depende principalmente de la parte turística y el turismo no está llegando como quisiéramos”, lamentó.

La líder empresarial habló de que los flujos de visitantes sólo son de tres días a la semana y las empresas deben sobrevivir a las facturaciones, pago de rentas y una nómina de siete días.

“Seguimos insistiendo en la parte de la seguridad, porque si no hay seguridad no podemos garantizar la confianza del turismo, que vengan a visitarnos y que vengan las inversiones a Mazatlán. Ya se está trabajando pero no hemos podido darle la vuelta a la página, todavía”.

La baja de turismo, admitió, se ha visto reflejada en la disminución en el número de patrones ante el Seguro Social, por la caída del empleo formal y de número de trabajadores activos.

“Por los mismos números que nos ha dado el Seguro Social hay una disminución de patrones del sector formal y por lo tanto hay una disminución de personal”, insistió.

Por supuesto, agregó, que los locales cerrados son el reflejo de la situación compleja actual.

“Es un reflejo de lo que está pasando en la ciudad, cuando empiezas a ver en zonas que normalmente son muy comerciales y muy difícil conseguir locales disponibles, y empiezas a ver letreros de ‘se renta’ o cortinas abajo, es un indicador de que estamos pasando por una situación compleja”.

Ante los legisladores, expuso que fue un espacio para escuchar al sector empresarial, de propuestas de como mejorar la promoción para traer más turismo y dos probables reformas, una sobre el impuesto al hospedaje y la otra sobre regularización a la plataforma digital Airbnb.

Se debe reforzar seguridad en las carreteras: Canaco

La dirigente de Canaco Servytur, Francis Cázares Olivares, planteó de nuevo el tema de la seguridad en carreteras, insistiendo en que sea reforzada para el siguiente periodo vacacional y permanentemente.

Sobre todo, dijo, cuando en mercados como Durango se realiza una campaña en contra para que no se viaje a Mazatlán por inseguro, y respondió que hay otras opciones como el traslado aéreo.

“Están haciendo ese tipo de promoción, pero yo les decía, esto es algo que estamos padeciendo a nivel nacional, no es algo exclusivo de un estado y seguimos pidiéndole a nuestros tres gobiernos, tres niveles de gobierno, que nos apoyen con lo que les toca de proporcionarnos la seguridad no nada más en ciertos municipios, sino en todas las carreteras para que todos los mexicanos en este periodo vacacional que viene puedan transitar libremente”.

Además, dijo, destacar que Mazatlán cuenta con un vuelo directo que viene desde Torreón de jueves a domingo.

“Entonces, muy buen periodo para que se vengan y disfruten un fin de semana”.

Se trabaja en lo expuesto por empresarios: Sectur

Al respecto, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien también participó en el encuentro de la Intercamaral con los legisladores, dijo que sí fue tocado el tema como preocupación de los empresarios y que les informó que se está trabajando en ello.

Destacó la unión de los tres niveles de Gobierno para escuchar a todo el sector turístico para seguir impulsando la actividad en Mazatlán y el resto del estado.

De hecho, habló de volverse a reunir en dos o tres meses para darle seguimiento a los acuerdos que tienen que ver con las petición de fortalecer la seguridad y las reformas a la Ley Estatal de Turismo.

“Si, se tocó el tema de seguridad y pues el de que gracias a la coordinación interinstitucional es como se han tenido de manera exitosa los eventos desarrollados en Mazatlán”.

La reunión fue encabezada por la Diputada Luz Verónica Avilés Rochín, presidenta de la Comisión de Turismo, acompañada por el Diputado secretario Lauro Gallardo Castro, así como por las y los diputados Elizabeth Ramírez Tirado, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo y Carlos de Jesús Escobar Sánchez.