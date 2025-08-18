$!Reconoce Agricultura a médicas y médicos veterinarios, pilares de la salud animal, vegetal y de la seguridad alimentaria

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoció el trabajo de las y los médicos veterinarios zootecnistas de México, quienes son pilar de la salud y el bienestar de millones de animales de consumo, silvestres y de compañía y, de esta manera, contribuyen a preservar la salud pública, conservar los ecosistemas y garantizar el abasto de alimentos sanos y seguros para la población.

De acuerdo a un comunicado, en el marco del Día de la Médica y el Médico Veterinario Zootecnista, que el Gobierno de México conmemora cada 17 de agosto, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, felicitó a las y los más de 4 mil especialistas que contribuyen a preservar la producción nacional de proteína animal, así como a las y los médicos de libre ejercicio, quienes previenen y controlan enfermedades de mascotas y especies mayores.

Ante cientos de médicas y médicos veterinarios reunidos en el desayuno anual, organizado por la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas (FedMVZ), subrayó que el estatus zoosanitario de México es producto del trabajo encomiable de este gremio, que además transmite conocimientos a la población para fortalecer las medidas de prevención y control de plagas y enfermedades que pudieran afectar la producción de alimentos.

Destacó la labor para controlar y avanzar en la erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis e influenza aviar, así como en la prevención del ingreso de enfermedades exóticas, como la peste porcina africana (PPA), presente en República Dominicana y Haití desde hace varios años.

Hoy en día, indicó, las y los médicos veterinarios enfrentan nuevos desafíos como garantizar el bienestar animal y reducir el impacto ambiental de la ganadería. “Debemos adoptar formas de producir en equilibrio con la naturaleza y no contra la naturaleza”, puntualizó.

Berdegué Sacristán resaltó que la labor de las y los médicos veterinarios también ha sido fundamental para el bienestar de las comunidades rurales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una de cada cuatro personas del medio rural salió de la pobreza durante los últimos seis años.

Médicas y médicos veterinarios, clave contra el gusano barrenador del ganado

El titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, destacó la reciente firma del Plan de acción de Aphis-Senasica para el control del gusano barrenador del ganado (GBG), primer documento formal que establece de manera clara y precisa las responsabilidades de cada agencia sanitaria para controlar y erradicar esta plaga en el menor tiempo posible.

Subrayó que, gracias al trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS, por sus siglas en inglés), los gobiernos estatales y el sector productivo, se ha logrado contener al GBG en la región sur-sureste durante nueve meses y evitar su diseminación hacia el centro y norte del país.