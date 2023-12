MAZATLÁN._ Un emotivo reconocimiento por sus más de 40 años de trayectoria dentro de la Ingeniería Civil, una carrera estereotipada para hombres, es el que recibió la noche de este sábado la ex presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, CMIC, Mariana Trujillo Maldonado.

“Fue una experiencia muy bonita, de la cual me siento muy honrada y honro a todos los que están presentes y me apoyaron, fue una experiencia de convivir con gente de nivel nacional, de convivir con las autoridades estatales, autoridades municipales, y eso fue con mucho, mucho apoyo del ingeniero Juan Rodríguez (ex presidente de la CMIC Mazatlán), a quien quiero hacer una mención muy especial”, resaltó.