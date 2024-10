PUEBLA._ La empresaria Esperanza Kasuga Osaka fue reconocida con el Galardón a la Trayectoria de la Mujer Industrial, en el marco de la cuarta Convención Nacional de Mujeres Industriales de Canacintra.

La fundadora de la empresa Alimentos Kay S.A. de C.V e integrante de la Delegación Mazatlán (Zona Pacífico Centro) de Canacintra fue condecorada en Puebla, gracias a sus aportaciones en el sector industrial.

De ahí que Kasuga Osaka recordó sus inicios y su acercamiento con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

“Habiendo iniciado como pequeña empresa, en una primera etapa piloto de exportar pescado ahumado deshidratado a Japón, recurrí primero a la Agencia Aduanal Ruelas, donde me asesoraron en trámites para exportar, y el señor Ruelas me recomendó ir a Canacintra Delegación Mazatlán, para que me asesoraran sobre estímulos fiscales y trámites sanitarios. Ese fue mi primer encuentro con Canacintra”, expresó en su mensaje.

“El gerente de entonces me explicó las funciones y servicios que ofrece Canacintra siendo socio... creo que me vio cara de inversionista extranjera y me invitó a inscribirme, e invitarme como vocal de la Mesa Directiva”.