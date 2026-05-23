$!Reconocen a Marianne Biasotti por su trayectoria empresarial en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente de camaradería y recuerdos de tres décadas en el puerto, la empresaria Marianne Biasotti recibió el Galardón Empresarial otorgado por la Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, que destacó su trayectoria al frente de Rico’s Café y su aportación al desarrollo del sector restaurantero y económico en Mazatlán. Durante esta ceremonia, no solo se reconoció el crecimiento de una marca local con arraigo, sino también la historia personal detrás del proyecto, la de una mujer que llegó desde California muy joven pensando quedarse apenas dos años y terminó construyendo en el puerto su vida, su familia y una comunidad alrededor de una taza de café, convirtiéndose en toda una mazatleca. “Yo me enamoré de Mazatlán cuando me mudé aquí hace 30 años. Pensaba que iba a estar nada más dos años con mi esposo y regresar a California, pero me convencieron y aquí ya son más de tres décadas”, comentó. “Aquí nacieron nuestros tres hijos y también Rico’s, lo que fue algo que nos hizo quedar aquí porque encontramos una gran comunidad”.

Con naturalidad y cercanía, Biasotti relató que el negocio nació prácticamente al mismo tiempo que su nueva vida en Mazatlán, en una ciudad que terminó por adoptarla junto a su familia. La empresaria habló del café como un negocio, pero también como un espacio de encuentro, donde al describir el aroma del café y los ingredientes locales que se utilizan, dejó en claro que el verdadero valor del proyecto ha sido la conexión humana que se genera diariamente en sus mesas. Además, mencionó que en Rico’s Café coinciden turistas, ciclistas, artistas, estudiantes, empresarios y familias enteras, incluso organizando eventos educativos y culturales, que han permitido formar una comunidad multicultural en el puerto. “Lo que más me encanta de Rico’s es que me da la oportunidad de conectarnos con tanta gente aquí de la comunidad, porque vemos a todo el mundo en Rico’s. Las cosas más importantes que podemos hacer en la vida es unir diferentes mundos y darnos cuenta que el mundo es mucho más chico de lo que pensamos. Somos una sola humanidad”, declaró.





Si puedo hacer algo para entendernos mejor y conectarnos y querernos un poquito más, pues eso es lo máximo”. La empresaria destacó además el compromiso social que ha mantenido durante estos años mediante el apoyo de actividades deportivas, culturales y asociaciones civiles, pero sobre todo, con su equipo de trabajo, varios de ellos con más de una década dentro de la empresa. “Podemos apoyar cosas que amamos y eso es una gran bendición: tener un café, un lugar donde todo el mundo se conecta y se junta. Estoy bendecida con ese gran grupo de trabajo, con quien jugamos juntos para poder trabajar juntos y primero hay que ver a la persona y luego el trabajo”, expresó. “Yo trabajo para ellos, para sus necesidades, y así fluye todo. Luego los clientes llegan y ven gente feliz, gente realizada y gente respetada”. De esta forma, el reconocimiento entregado por Empresarias Ejecutivas de Sinaloa resaltó precisamente esa capacidad de Marianne Biasotti para convertir un negocio en un punto de encuentro social, cultural y humano, además de consolidar una marca local que hoy forma parte de la vida cotidiana de muchas familias mazatlecas.