$!Reconocen a mujeres líderes en Mazatlán durante el Galardón Empresarial y Preseas al Mérito 2026

Con la intención de reconocer a mujeres destacadas por su trayectoria profesional, aportaciones sociales, impulso empresarial y labor humanista, la asociación Empresarias Ejecutivas de Sinaloa llevó a cabo en el puerto la edición 14 del Galardón Empresarial y Preseas al Mérito, visibilizando el liderazgo femenino. La ceremonia que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Mazatlán fue encabezada por la presidenta de la asociación, Catalina Araceli Castañeda Estrada, quien estuvo acompañada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez y la diputada federal Graciela Domínguez Nava. Para Castañeda Estrada, este tipo de eventos son de gran importancia pues a través de los reconocimientos, se busca visibilizar el trabajo de las mujeres y motivar a muchas más a desarrollar sus proyectos y liderazgo en distintos ámbitos como empresarial, cultural o social.

Mariane Biasotti, propietaria de Rico’s Café.





“Estamos en la decimocuarta edición de Galardón Empresarial y Preseas al Mérito de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, donde el objetivo es visibilizar la labor de las mujeres, reconocerlas, motivar, impulsar e inspirar a más mujeres”, comentó. “Queremos que crean en sus sueños, que los construyan, que los trabajen y que sean un punto que incida en el progreso de la sociedad, pero, sobre todo, que sepan que todo es posible y nosotras tenemos esa capacidad”, agregó. Por su parte, Palacios Domínguez resaltó la importancia de las mujeres empresarias en el desarrollo económico y social de Mazatlán, así como para el resto de la entidad por todo el aporte que generan para la sociedad.





“Las mujeres empresarias son una fuerza que mueve a Mazatlán. No solo porque generan empleo y dinamizan la economía, sino porque lo hacen con una manera de hacer negocios que crea comunidad y bienestar alrededor de todos los que lo rodean”, declaró. Durante esta edición, el Galardón Empresarial fue otorgado a Marianne Biasotti, propietaria de Rico’s Café, en reconocimiento a su trayectoria como empresaria y a su aportación al fortalecimiento del sector de alimentos y bebidas en Mazatlán. Esta distinción resaltó además de su crecimiento y consolidación empresarial, su capacidad de generar empleo y posicionar una marca local que ya se ha arraigado en la sociedad mazatleca.



