$!Reconocen con los Golden Deer a socios turísticos de Mazatlán en la Fiesta Amigos 2026

Por su contribución a la promoción de Mazatlán y al fortalecimiento de sus mercados turísticos nacionales e internacionales, tour operadores, aerolíneas, agencias de viajes y personalidades del sector fueron reconocidos con los Golden Deer 2026, durante ce de gala para clausurar la tradicional Fiesta Amigos de Mazatlán en su edición 29. La entrega de reconocimientos reunió a representantes de empresas turísticas y autoridades, quienes destacaron la importancia de mantener las alianzas comerciales para atraer visitantes, impulsar la conectividad aérea y generar empleos en el puerto. Gilberto Avilés, de Hotel El Cid, señaló que Fiesta Amigos se ha consolidado como un encuentro para promover al destino y acompañar a los socios comerciales que participan en la llegada de turistas. “Nos da mucho gusto tenerlos aquí en esta vigésima novena edición de este evento que ha sido uno de los pioneros en el turismo a nivel nacional”, comentó.







Avilés expresó que la búsqueda de nuevas oportunidades para Mazatlán requiere mantener la colaboración con aerolíneas, mayoristas y otros integrantes de la industria. “Mazatlán siempre pionero en cómo hacer más promoción, cómo traer más vuelos, cómo hacer más publicidad, cómo acompañar a todos nuestros socios comerciales, a todos nuestros amigos de las aerolíneas”, declaró. Además, indicó que durante el encuentro se desarrollaron conversaciones y negociaciones entre los participantes. Al hacer un balance de 2026, reconoció que el año ha dejado experiencias favorables y otras difíciles, así como lecciones sobre la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto. “Nos está dejando gratas experiencias, algunas no tan gratas, pero sí nos está dejando muchas lecciones y sobre todo nos ha enseñado que debemos seguir trabajando hombro con hombro, de cerca, con todos nuestros amigos, con todos nuestros socios comerciales”, manifestó.







Por su parte, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez informó que durante los tres días de actividades participaron decenas de expositores nacionales e internacionales, además de empresas turísticas y hoteleras del puerto, destacando que las citas de negocios representan oportunidades para distintos sectores de la economía local. “Cada una de esas citas se convierte en vuelos, en noches de hotel, en mesas ocupadas en nuestros restaurantes y en empleos sobre todo para nuestras familias”, dijo.. Palacios Domínguez anunció la entrega de 15 galardones Golden Deer para distinguir a quienes han contribuido al posicionamiento de Mazatlán dentro y fuera del País, y reconoció la confianza de las empresas que continúan promoviendo al destino. “Detrás de esa confianza que hoy tienen las aerolíneas, los mayoristas y los visitantes de aquí presentes, está el esfuerzo de todos ustedes que siguen apostando por Mazatlán”, señaló. En la ceremonia también estuvieron presentes la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, y Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, quiénes fueron de los encargados de hacer la entrega de los galardones.







César Julio Saucedo Barrón, secretario general de Gobierno de Sinaloa, quien acudió en representación de la gobernadora Graciela Domínguez Nava, destacó la continuidad del encuentro durante 29 ediciones y su función como espacio de vinculación y promoción turística. “A nombre de la gobernadora, expreso nuestro reconocimiento a los empresarios, socios comerciales, aerolíneas y representantes del sector turístico, que desde distintas ciudades y países mantienen su confianza en Mazatlán y contribuyen a posicionarlo como uno de los destinos más importantes de nuestro país”, manifestó. El funcionario recordó el legado de Julio Berdegué en el desarrollo turístico del puerto y señaló que la consolidación de esta actividad ha requerido esfuerzos conjuntos a lo largo de los años. Asimismo, expresó el compromiso del Gobierno estatal de mantener el diálogo con los empresarios para impulsar la inversión y la generación de empleos.









“Desde el Gobierno del Estado, refrendamos nuestro compromiso de mantener una relación cercana con el sector empresarial, fortalecer el diálogo y trabajar coordinadamente para impulsar la inversión, el turismo y la generación de empleos”, afirmó. Entre las empresas reconocidas estuvieron Naturleón, como tour operador mayorista regional; Imacop Tour Corporation, como mayorista nacional; Apple Leisure Group, por el mercado de Estados Unidos, y Sunwing Vacations Group, por el de Canadá. También recibieron reconocimientos Price Travel Holding, como agencia de viajes por Internet en México, y Expedia Group, por su participación en Estados Unidos y Canadá. En conectividad aérea fueron distinguidas Volaris, Sun Country Airlines y WestJet. Abelardo Muñoz Martín fue reconocido por su aportación al fortalecimiento de la conectividad aérea nacional e internacional de Mazatlán, mientras que Tammy Brown recibió un galardón por impulsar la promoción del destino en el extranjero. La ceremonia distinguió además a María Digna por sus 50 años de trayectoria en la hotelería y la promoción turística, y rindió un homenaje póstumo a Emma Soto Rivera por su labor en el sector.



