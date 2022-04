Reconocen con Mérito Exatec a Mónica Murillo Rogers por su liderazgo y labor social

“Me siento muy contenta, no soy de muchas palabras, ustedes lo saben, pero me siento agradecida, pero no es algo que esperaba, o algo que me guste mucho recibir, prefiero trabajar en silencio, pero me siento contenta, me agrada, pero que te diga que me gusta, no, porque creo que las cosas que se hacen son para beneficio de la gente, no para recibir un premio, pero me lo están dando por una trayectoria importante en lo empresarial, y por la labor altruista, un premio que se iba a entregar en 2020, pero que por motivo de la pandemia no se pudo” señaló Murillo Rogers, quien al evento llegó acompañada de amigos cercanos y familiares.

Durante el evento, se dio a conocer que para entregar este premio que se entrega cada año en los diferentes campus que conforman al Tecnológico de Monterrey, y para otorgarlo, se reúne un jurado que recibe las postulaciones, las cuales son evaluadas para elegir a los ganadores, premio que desde el 2013 se ha venido entregando a distinguidos exatecs.