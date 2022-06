Red Fosin ofrece créditos a micro, pequeñas y medianas empresas de Mazatlán

En busca de que se beneficien y a su vez logren una derrama económica, la Red Fosin de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa dio a conocer los créditos que ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad.

“Nosotros de alguna manera estamos buscando que las empresas de alguna forma se beneficien con este crédito y empiecen con su educación financiera, porque a lo mejor son empresas que nunca han tenido la oportunidad de crédito y ahorita en estos momentos en los cuales a lo mejor se les atoró la carrera la gente está necesitando el apoyo”, dijo el director de Red Fosin en la entidad, Manuel Octavio Sánchez.

“Aquí la intención es cómo hacemos para que este dinero llegue a las empresas y que estas empresas se beneficien y a su vez logren una derrama económica, porque no únicamente son los 25 mil pesos que se terminan prestando, hay acordarnos que esos 25 mil pesos se van a gastar en insumos en el mismo municipio, en el mismo estado”.

En conferencia de prensa realizada en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Sinaloa Sur, en este puerto, precisó que el primer producto que tiene es de 5 a 25 mil pesos, ahí se tiene tasas preferenciales para las mujeres del 9 por ciento y de 10 por ciento para hombres en un plazo de un año y no requieren garantía.

“Sí requerimos el tema de Buró de Crédito para que se otorgue este crédito a final del camino”, continuó Manuel Octavio Sánchez y precisó que este microcrédito está disponible todo el año.

“Adicional a este Programa de Microcrédito venimos trabajando con otro programa que se llama Impulso, este programa cerró el 31 de mayo, pero de todas maneras es importante dárselos a conocer porque se va a volver a abrir, entonces me interesa que ya lo tengan ahí como en el tintero”, subrayó.

“Este segundo programa que se llama Impulso lo que hace es que el Gobierno del Estado junto con Nacional Financiera pusieron una bolsa y esa bolsa funge como una garantía, entonces quienes acceden a este programa no requieren poner una garantía y el crédito es de 300 mil a un millón y medio de pesos, ya es para empresas a lo mejor en otro nivel, no digo que sean grandes, medianas o chicas, pero es una empresa que a lo mejor ya requiere otro tipo de necesidades”.

Precisó que la principal característica que tienen estos créditos y la más importante es que no requieren una garantía y en segundo punto es que son créditos con un plazo de hasta cinco años y como tercer punto es que la tasa es del 13 por ciento, tienen una opción en la que en los primeros seis meses son de gracia, no aplican comisión por apertura.

“Entonces, son créditos que a lo mejor no te vas a encontrar en cualquier lado, acuérdense que no hay uno más caro que el que uno no tiene, entonces este es un crédito muy bondadoso, cómo funciona la operación de este crédito, nosotros somos Red Fosin, somos una ventanilla, nosotros emitimos una cédula una vez que ustedes (los solicitantes del crédito) nos entregan una documentación”, informó.

“Con dicha cédula emitida por nosotros, entregada por nosotros ustedes van a acercarse al banco de su preferencia y en ese banco les va a hacer un estudio de crédito como en cualquier otro banco, ese banco va dictar el índice o la capacidad de crédito que tiene la empresa y una vez que el banco les autorice ese crédito el banco lo que va hacer es darles las condiciones que venían pactadas en la cédula en vez de darles otras comisiones que tal vez sean menos atractivas”.

Precisó que en los próximos días se analizará si se continúa o no con el requisito de que para acceder al crédito los solicitantes no estén en el Buró de Crédito.

“Entonces actualmente contamos con estos dos programas y estamos evaluando, a través de Roberto (Lem González, presidente de la Canaco Servytur Sinaloa Sur) y a través de otras cámaras encontrar nuevos productos, productos que sean útiles para la necesidad específica de cada municipio y aquí es donde de la mano de la Canaco por ejemplo podemos encontrar otras formas de financiar”, dio a conocer.

Los interesados en los programas pueden consultarlo en el Instagram del Secretario de Economía del Estado de Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel y también pueden acudir a las oficinas de Red Fosin ubicadas en el segundo nivel de la Plaza Estrella, que se encuentra en la Avenida Ejército Mexicano, frente al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social nuevo, en este puerto.

En la conferencia de prensa también estuvo presente el coordinador de la Red Fosin en el sur del estado, Gabriel Núñez, así como directivos de la Canaco Servytur Sinaloa Sur.