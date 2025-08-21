Reforma a Ley de Ingresos abre paso a megatorres en Mazatlán: inmobiliarios

MAZATLÁN._ La reforma a la Ley de Ingresos Municipal, propuesta por el gremio inmobiliario y respaldada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, atraerá megatorres a Mazatlán, afirmó Carlos Rivera Vega.

El presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán señaló que ahora sí el puerto competirá con atractivos edificios como en Nueva York y Dubai.

Y es que actualmente, explicó, esperan de 15 a 20 proyectos de desarrollos presupuestados en 500 millones de pesos por cada proyecto, que no habían podido avanzar desde que se hicieron los cambios al Plan Municipal de Desarrollo y no estaba claro cómo íban a pagar las licencias de construcción.

El gremio inmobiliario aplaudió que con esta reforma se integra al PDU la construcción de torres de hasta 30 niveles en la zona costera de Mazatlán.

Rivera Vega dijo que las nuevas reglas darán certeza jurídica a los inversionistas que no habían podido aterrizar sus mega rascacielos.

“Así es, hoy ya fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado la reforma a la Ley de Ingresos Municipal, con lo que se podrá pagar los derechos que los cambios al PDU establece, un gran logro para Mazatlán, el estado y el gremio inmobiliario”, dijo.

La aprobación de las reformas por parte del Poder Legislativo estatal de las nuevas reglas en la construcción en Mazatlán, con una pujante bonanza inmobiliaria, ayudará para que aterricen edificios de 30 pisos y que repunte la construcción como gran motor de la economía local, reiteró.