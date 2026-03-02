Refuerzan empresas de Mazatlán seguridad y vigilancia

Por los tiempos complicados que enfrenta la ciudadanía, el sector empresarial ha tenido que reforzar estrategias de vigilancia y seguridad en todo, para cuidarse en lo personal y empresarial.

Lo anterior lo confirmó la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mazatlán, Verónica Judith Estrada Hernández.

El incremento en secuestros, desapariciones y enfrentamientos en la vía pública y bloqueos en carreteras, para el sector empresarial implicó fortalecer la seguridad en todo porque han sido afectados.

“Pues yo creo que todos, ¿no? Tenemos que ser más cuidadosos, tenemos también que tener mucho más seguridad, mucho más vigilancia dentro de tu empresa, en tus trayectos, todo, tenemos que tener precauciones. Son tiempos complicados y tenemos que ser mucho más precavidos”.

Destacó el fuerte operativo de 3 mil elementos que custodiaron el pasado carnaval y los buenos resultados, que deben prolongarse, no solo a la zona turística, sino a la periferia y movilidad carretera hacia los municipios aledaños, por dónde llegan los visitantes y por dónde se hacen envíos de mercancías las empresas.

“Es una realidad. Yo asisto a las reuniones que se tienen en la mesa por la paz y la seguridad es un tema que se blinden las carreteras, dos, tres, que son más importantes, que es la carretera de Culiacán-Mazatlán, la Mazatlán-Tepic, la carretera Mazatlán Durango, que es la que últimamente hemos tenido más incidentes de violencia”, dijo.

“Siempre se hace petición sobre la mesa, hay un compromiso de que así es, en algunas ocasiones también yo, personalmente en la carretera me toca ver mucho más seguridad en las carreteras. Pues yo he viajado en carretera y no he tenido ningún incidente. Sin embargo, creo que no sería irresponsable de mi parte decir que le puedo garantizar a cualquier persona que no le va a pasar nada. Sabemos que estamos expuestos, se pueda presentar cualquier incidente en cualquier momento porque por la carretera hay patrullas, pero no están como cada metro para garantizar eso”.

La dirigente empresarial sostuvo que es necesario se refuerce toda la estrategia de seguridad.

“No solamente cuando tenemos un evento importante para la ciudad, sino es todos los días, en toda la ciudad, en todo el estado, en todos los municipios que se han tenido las afectaciones más fuertes hoy en día”.

Estrada Hernández expresó que los diversos sectores se encuentran ocupados coadyuvando con las autoridades y participando sosteniendo los empleos, pero admitió que hay muchísima preocupación porque se retorne la seguridad que genera confianza para que vengan nuevas inversiones.

“Es una realidad porque obviamente la parte de la inseguridad, detiene que vengan las inversiones y en la parte comercial también se ha visto afectada y pues obvio, es lo que nos preocupa y nos ocupa también a seguir trabajando para que se pueda recuperar la actividad económica de como estábamos en la ciudad”.

También, comentó que ante lo vulnerable que resulta la economía local cuando el sector turístico se ve afectado por este tema, ya se debería estar pensando en diversificar otras actividades.

“Lo ideal no es que dependamos de dos o tres actividades en el año y más para que se lleven a cabo las tengamos que tener tan Lo ideal es que se genere movimiento económico en Mazatlán, que se traiga más inversión, que busquemos diversificar las actividades también económicas que se desarrollan en el puerto, que no dependamos tan fuertemente de la parte turística”.

Finalmente, dijo que la petición recurrente del empresariado de Mazatlán a las autoridades con quienes sí han encontrado apertura y la más reciente atención fue la reunión que sostuvieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gabinete de seguridad dentro de la gira realizada por Sinaloa, es que Mazatlán no deje de estar blindado todo el año, haya o no eventos masivos y se mantendrá el apoyo para los espacios donde se instalen los puntos de revisión.

“El apoyo está con las instalaciones, en algunos casos con la alimentación, porque lo que se está buscando es que esos operativos se queden por mucho más tiempo, que no sea solamente por los eventos importantes en la ciudad”.