Registra Sinaloa su peor arranque en inversión extranjera directa en 16 años

Sinaloa tuvo el peor arranque en inversión extranjera directa este 2025 en 16 años, pues desde que hay registro solo en 2009 se tuvieron peores cifras.

La inversión extranjera directa, o IED, es un capital invertido por una entidad extranjera para crear un interés duradero, en este caso, en Sinaloa.

Al cierre del primer trimestre de 2025 se registró una inversión extranjera directa de 21.6 millones de dólares en Sinaloa, en contraste con los 154.1 millones de dólares que se invirtieron en el estado en el mismo periodo del año anterior.

Desde 2009 no se registraba un peor inicio de año en IED, pues ese ejercicio fiscal se invirtieron 17.6 millones de dólares en el estado durante el primer trimestre.

Cabe destacar que las cifras del primer trimestre de 2025 son las más actualizadas que se encuentran en la base de datos de la Secretaría de Economía Federal, considerando adecuaciones.

De manera preliminar se publicó que durante el primer semestre de 2025, Sinaloa recibió 34.3 millones de dólares, y aunque estas cifras estarán sujetas a actualizaciones de acuerdo a Economía federal, sigue siendo una cifra baja en comparación al primer semestre del 2024 con 262.8 millones de dólares en IED.

Desde el 2023 se registra una caída en la IED en el primer trimestre del año en relación al respectivo mismo periodo del año anterior: en 2022 los primeros tres meses ingresaron 282.2 millones de dólares, en 2023 fueron 174.6, en 2024 fueron 154.1 y en 2025 fueron 21.6

La caída en la IED en Sinaloa ocurre meses después de que inició una crisis de seguridad en el estado, provocada por una pugna del crimen organizado, que inició en septiembre de 2024. La crisis se ha extendido por casi 14 meses y ha dejado altas cifras en incidencia delictiva.

Desde septiembre de 2024, cuando inició la guerra entre las facciones Los Mayos y Los Chapos, en el estado se han registrado 2 mil 267 asesinatos y 2 mil 180 personas privadas de la libertad. También se ha registrado el robo de 8 mil 050 vehículos robados.

La caída en 2009 de IED en Sinaloa también coincide con una crisis de seguridad registrada en 2008, cuando se desplegó un operativo federal para paliar al crimen organizado que dejó como resultado uno de los periodos más violentos para el estado.



EL PROYECTO MÁS RELEVANTE

Este año, en junio se firmaron los contratos para comenzar con los trabajos de construcción de la planta de metanol verde del proyecto Pacífico Mexinol en Topolobampo.

Este proyecto ha sido promovido por el Gobierno de Sinaloa como la gestión insignia en inversión extranjera de la actual administración.

La firma de convenios ocurrió en la Ciudad de México encabezada por el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y empresarios representantes de Transition Industries LLC y las compañías Samsung Engineering, Techint y Grupo Maire, el pasado 30 de junio.

Estas gestiones ocurrieron al cierre del primer semestre de 2025, por lo que no han sido contempladas en las cifras de la Secretaría de Economía en IED.