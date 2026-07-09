Registra Sinaloa un ligero retroceso en puestos de trabajo registrados ante el IMSS

Durante el mes de junio, Sinaloa registró una ligera reducción en los empleos que se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según los acumulados del IMSS, mientras que en junio de 2025 Sinaloa sumaba 569 mil 151 trabajos formales, un año después, en junio de 2026, se redujo en 566 mil 980, una diferencia de 2 mil 171.

Donde se ha resentido la reducción de los empleos ha sido en el segmento de trabajadores eventuales, donde ha pasado de 70 mil 814 de hace un año, a 62 mil 058 durante 2025, 8 mil 758 menos.

Y algo a su favor, ha sido la posibilidad de tener un saldo positivo en cuanto a los puestos de trabajo permanentes.

Mientras que en junio de 2025 en Sinaloa se mantenían en el IMSS 498 mil 337 empleos permanentes, un año después, para ese mismo mes, se incrementó a 504 mil 922.

Incluso, contrario a la cifra general, en la que el mes de junio registra hasta ahora su nivel más bajo del año, una tendencia que se repite en este período, ha ocurrido lo contrario en los puestos de trabajo permanente.

Más de una cuarta parte de los empleos generados en Sinaloa para este mes corresponden al sector comercial, seguido de servicios para empresas personas y el hogar, industrias de transformación, servicios sociales y comunales y la industria de la construcción.



Sube empleo nacional en un 2%

En los registros del IMSS, se reporta que al mes de junio en México se alcanzaron 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo.

En un comunicado, destacó que se trata de la tercera cifra más alta desde que se tenga registro y la mayor para un mes de junio.

De este total, añadió, el 86.9 por ciento corresponde a puestos permanentes y el 13.1 por ciento a eventuales.

“En particular, los puestos permanentes alcanzaron 19 millones 804 mil 609, la cifra más alta para cualquier mes”, anotó.