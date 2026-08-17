$!Regresa a clases ahorrando con Casa Ley

Casa Ley tiene todo para tu regreso a clases. Entre sus pasillos encontrarás desde mochilas y loncheras, hasta útiles escolares y libretas ideales para empezar este ciclo escolar con el pie derecho.

En el norte de México, Casa Ley es la cadena de supermercados líder. Fundada en 1954, la empresa sinaloense se distingue por brindar a sus clientes calidad y precios bajos en un solo lugar. ¡Acude a tu sucursal más cercana y equipa a tus estudiantes sin gastar de más!

Todo listo para aprender

¡El regreso a clases está cada vez más cerca! Prepara a tus pequeños aprovechando los excelentes precios que Casa Ley ha preparado para ti en esta temporada.

Ley te ofrece una gran variedad de productos a precios inigualables. Lo primero que necesitas es una Mochila. En Ley te puedes llevar una de cualquier color o de los personajes favoritos de tus hijos; de Hello Kitty, Frozen, Bluey, Capibaras, FIFA ¡y mucho más!

Para que tu hijo cargue su lunch y lo mantenga fresco, no te olvides de llevarte una buena Lonchera. Hay de todos los estilos, o bien, tematizada de Spiderman, Demon Slayer, Cars y Kpop Demon Hunters. ¡Corre a tu sucursal más cercana y encuentra todo con la calidad y promociones que distinguen a Ley!

También necesitas de una Botella de Agua. En Ley las encuentras de primera calidad, resistentes y funcionales.

Para cargar los útiles escolares, no hay nada mejor que una buena Lapicera. Equipa a tus hijos con Plumas de Colores, Corrector, Marcatextos, Lápices y Borradores, de las marcas más confiables.

Además, podrás llevarte unos Sacapuntas con diseños originales que los pequeños amarán.

Deja que la creatividad de tu pequeño vuele con un paquete de Colores y Plumones. Tonos vibrantes e ideales para dejar salir al artista que llevan dentro.

¡No dejes el regreso a clases para el último momento! Para las manualidades y proyectos, asegúrate de comprar Tijeras y un Pegamento en barra o líquido.

Por último, pero jamás menos importante, no te olvides de las Libretas. A rayas, a cuadros grandes, de tapa dura y espiral. En Ley las encuentras todas en un mismo lugar y con promociones espectaculares.