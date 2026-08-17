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Regresa a clases ahorrando con Casa Ley

Estefany López |
17/08/2026 10:30
17/08/2026 10:30

Casa Ley tiene todo para tu regreso a clases. Entre sus pasillos encontrarás desde mochilas y loncheras, hasta útiles escolares y libretas ideales para empezar este ciclo escolar con el pie derecho.

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En el norte de México, Casa Ley es la cadena de supermercados líder. Fundada en 1954, la empresa sinaloense se distingue por brindar a sus clientes calidad y precios bajos en un solo lugar. ¡Acude a tu sucursal más cercana y equipa a tus estudiantes sin gastar de más!

Todo listo para aprender

¡El regreso a clases está cada vez más cerca! Prepara a tus pequeños aprovechando los excelentes precios que Casa Ley ha preparado para ti en esta temporada.

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Ley te ofrece una gran variedad de productos a precios inigualables. Lo primero que necesitas es una Mochila. En Ley te puedes llevar una de cualquier color o de los personajes favoritos de tus hijos; de Hello Kitty, Frozen, Bluey, Capibaras, FIFA ¡y mucho más!

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Para que tu hijo cargue su lunch y lo mantenga fresco, no te olvides de llevarte una buena Lonchera. Hay de todos los estilos, o bien, tematizada de Spiderman, Demon Slayer, Cars y Kpop Demon Hunters. ¡Corre a tu sucursal más cercana y encuentra todo con la calidad y promociones que distinguen a Ley!

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También necesitas de una Botella de Agua. En Ley las encuentras de primera calidad, resistentes y funcionales.

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Para cargar los útiles escolares, no hay nada mejor que una buena Lapicera. Equipa a tus hijos con Plumas de Colores, Corrector, Marcatextos, Lápices y Borradores, de las marcas más confiables.

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Además, podrás llevarte unos Sacapuntas con diseños originales que los pequeños amarán.

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Deja que la creatividad de tu pequeño vuele con un paquete de Colores y Plumones. Tonos vibrantes e ideales para dejar salir al artista que llevan dentro.

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¡No dejes el regreso a clases para el último momento! Para las manualidades y proyectos, asegúrate de comprar Tijeras y un Pegamento en barra o líquido.

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Por último, pero jamás menos importante, no te olvides de las Libretas. A rayas, a cuadros grandes, de tapa dura y espiral. En Ley las encuentras todas en un mismo lugar y con promociones espectaculares.

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Descubre todo lo que Ley ha preparado para que este nuevo ciclo escolar comience lleno de aprendizaje, emoción y, sobre todo, ¡mucho ahorro!

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#Casa Ley
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