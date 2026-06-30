$!Regresa en julio campaña turística #MazatlánSeComparte, que busca resaltar la identidad y el orgullo local

La campaña #MazatlánSeComparte, que busca resaltar la identidad y el orgullo local, la cual es impulsada por la Asociación de Hoteles Tres Islas, regresará a partir del 7 de julio.

El proyecto incluye 600 frases que serán instaladas en diversas unidades del transporte público, como los Ecotaxis Verdes, Ecotaxis Rojos, los de Atamsa, así como camiones urbanos de Alianza, que con una expresión positiva van a circular por toda la ciudad.

Con la consigna de “postea y comparte lo positivo”, en siete días se dará el banderazo oficial a la campaña en el Monumento al Pescador, dio a conocer José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán en conferencia de prensa.

Las frases concursaron para ser reconocidas quedando la de “Mazatlán no se visita, se vive, ¿tú pa’ cuando?” en primer lugar.

En segundo lugar fue la de “Mazatlán te abraza con sol, mar y sonrisas” y en tercer lugar “Tu sonrisa es la mejor postal de Mazatlán”.

“Que esto ayude a recolocar, en la situación que estamos, al destino en el lugar que todos queremos”, expresó Manguart Sánchez como uno de los propósitos del gremio hotelero.

Mientras que de la campaña impulsada en las pantallas de Cinépolis estimó que han sido medibles con un impacto del 160 por ciento mayor a lo esperado en la promoción para la marca Mazatlán.

Como en el pasado, en 2012 que fue cuando se creó la campaña, expuso que también se sumaron representantes de diversos sectores de los servicios turísticos como los transportistas, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Cbtis 51, el Gran Acuario y la Sectur.