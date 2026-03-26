$!Regresa Sunset Fest a Mazatlán con más música, fiesta y diversión

MAZATLÁN._ Con dieciséis años siendo el festival más importante de playa de Sinaloa, Sunset Fest regresa este 2, 3 y 4 de abril para encender nuevamente el atardecer de Mazatlán.

Por tercer año consecutivo, el festival se llevará a cabo en El Baraka Beach Club. Para esta edición, la alineación presenta un elenco integrado por artistas internacionales y nacionales, aunque en su mayoría celebra el talento local.

En la rueda de prensa del evento, el organizador Moisés Vega destacó que el Sunset Fest genera gran derrama económica y proyecta a Mazatlán como uno de los destinos más dinámicos del país en materia de entretenimiento.

“Este evento está consolidado como plataforma clave dentro de la escena musical y turística regional, atrayendo a miles de asistentes de distintas regiones de México, del estado y del extranjero incluso, quienes encuentran en Mazatlán una combinación única de música, experiencia y destino”, dijo.