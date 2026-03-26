$!Regresa Sunset Fest a Mazatlán con más música, fiesta y diversión

MAZATLÁN._ Con dieciséis años siendo el festival más importante de playa de Sinaloa, Sunset Fest regresa este 2, 3 y 4 de abril para encender nuevamente el atardecer de Mazatlán.
Por tercer año consecutivo, el festival se llevará a cabo en El Baraka Beach Club. Para esta edición, la alineación presenta un elenco integrado por artistas internacionales y nacionales, aunque en su mayoría celebra el talento local.
En la rueda de prensa del evento, el organizador Moisés Vega destacó que el Sunset Fest genera gran derrama económica y proyecta a Mazatlán como uno de los destinos más dinámicos del país en materia de entretenimiento.
“Este evento está consolidado como plataforma clave dentro de la escena musical y turística regional, atrayendo a miles de asistentes de distintas regiones de México, del estado y del extranjero incluso, quienes encuentran en Mazatlán una combinación única de música, experiencia y destino”, dijo.
En el evento se espera una asistencia de más de 3000 personas, que es el número de afluencia que se tuvo en años anteriores.
El acceso al evento tiene un costo de cuatrocientos pesos. Este año, las tradicionales pulseras también regresan. Dependiendo del color, se tienen distintos beneficios. La amarilla ofrece un 50% de descuento (es decir, el costo por día sería de doscientos pesos), mientras que la negra garantiza el acceso gratis en cualquier día.
Por si fuera poco, las pulseras cuentan con beneficios en los establecimientos de patrocinadores como Expendio y Privé, lo que amplía el alcance del festival.
Si bien las pulseras son gratis, son limitadas, por lo que a partir de este fin de semana los interesados deberán acudir a los establecimientos de los patrocinadores oficiales (Expendio, Privé, entre otros), o contactar a los organizadores para obtener una.
El sonido de las olas se mezclará con el beat electrónico de las 15:00 a las 23:00 horas. Sunset Fest 2026 estará lleno de buenas bebidas, zona gastronómica y espectáculos renovados. Además, a lo largo del día se llevarán a cabo diversas dinámicas para que la diversión nunca termine.
Locales y turistas están invitados a formar parte de esta celebración que promete convertirse en uno de los momentos más memorables del año en el puerto.
Jueves 2 de abril: Bzars, Abigail Frías, Xpress, Sono.
Viernes 3 de abril: Chus, Toledo, Laza, Leo Franco.
Sábado 4 de abril: AXL, Sing, Naza, Ramses V.
El Baraka Beach Club en Estero del Yugo 2, Cerritos.
De las 15:00 a las 23:00 horas.
669 158 1157.