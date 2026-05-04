Remesas a México suben 4.9% en marzo y encadenan segunda alza consecutiva

Las remesas recibidas por México en marzo de 2026 sumaron 5 mil 394 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4.9 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según datos publicados el 4 de mayo de 2026 por el Banco de México.

El resultado encadenó el segundo mes consecutivo de crecimiento, luego de que en febrero los envíos registraran un alza de 0.4 por ciento y en enero una caída de 1.4 por ciento.

El repunte estuvo impulsado por un aumento en el monto promedio por transferencia, que creció 8.9 por ciento interanual para ubicarse en 417 dólares, lo que compensó la reducción de 3.6 por ciento en el número de operaciones, las cuales totalizaron 12.9 millones de transacciones.

El balance neto arrojó el mayor avance mensual registrado desde diciembre de 2025, cuando las remesas retomaron terreno positivo tras ocho meses consecutivos de descensos.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, los ingresos por remesas sumaron 14 mil 457 millones de dólares, cifra superior a los 14 mil 254 millones registrados en el mismo lapso de 2025, lo que implicó un crecimiento anual de 1.4 por ciento.

El saldo superavitario de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo se ubicó en 5 mil 294 millones de dólares en marzo de 2026, por encima de los 5 mil 50 millones reportados en marzo de 2025.

Según el reporte analítico de Banxico, en el periodo enero-marzo de 2026 el 99.0 por ciento del total de los ingresos por remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas, con un nivel de 14 mil 311 millones de dólares, en tanto que las remesas en efectivo y especie representaron el 0.8 por ciento del monto total, y las money orders el 0.2 por ciento restante.

Del flujo electrónico, el 52.7 por ciento se canalizó como depósito a cuenta —equivalente a 7 mil 539 millones de dólares—, mientras que el 47.3 por ciento se cobró en efectivo, por un monto de 6 mil 772 millones de dólares.

En materia de egresos, las remesas enviadas al exterior por residentes en México ascendieron a 100 millones de dólares en marzo de 2026, provenientes de 246 mil operaciones con un monto promedio de 408 dólares, lo que significó un aumento anual de 9.8 por ciento.

En el acumulado enero-marzo de 2026, los egresos por remesas sumaron 291 millones de dólares, frente a los 288 millones del mismo periodo de 2025, un incremento de 1.1 por ciento.

Medido en los últimos doce meses, de abril de 2025 a marzo de 2026, el flujo acumulado de ingresos por remesas fue de 61 mil 979 millones de dólares, superior a los 61 mil 727 millones registrados en el periodo marzo de 2025-febrero de 2026.

El saldo acumulado de la cuenta de remesas en ese mismo periodo de doce meses se ubicó en 60 mil 793 millones de dólares.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, los ingresos por remesas crecieron 1.2 por ciento respecto a febrero de 2026, en tanto que los egresos disminuyeron 4.4 por ciento, lo que situó el superávit de la cuenta de remesas en 5 mil 301 millones de dólares en marzo de 2026, frente a los 5 mil 232 millones observados el mes previo.

Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas para México.