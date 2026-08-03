Remesas a México suman Dls. 5,472 millones en junio, reporta Banxico

Los ingresos por remesas provenientes del exterior se ubicaron en 5 mil 472 millones de dólares en junio de 2026, cifra que implicó una expansión anual de 4.2 por ciento, según un reporte analítico del Banco de México difundido este 3 de agosto.

El monto se originó de 13.0 millones de transacciones, con un envío promedio de 422 dólares.

El avance anual reflejó incrementos de 0.4 por ciento en el número de envíos y de 3.8 por ciento en el valor de la remesa promedio.

Las remesas enviadas por residentes en México al exterior mostraron una disminución anual de 5.4 por ciento, al ubicarse en 107 millones de dólares, derivadas de 251 mil operaciones con un envío promedio de 426 dólares.

Ese resultado combinó un aumento de 5.4 por ciento en el número de transferencias con una contracción de 10.2 por ciento en el monto de la remesa promedio.

Con esos resultados, el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo alcanzó 5 mil 365 millones de dólares en junio de 2026, monto superior al de 5 mil 141 millones de dólares registrado en junio de 2025.

En el periodo enero-junio de 2026, el valor de los ingresos por remesas ascendió a 30 por ciento 759 millones de dólares, cifra mayor que la de 29 mil 842 millones de dólares reportada en igual lapso de 2025, lo que significó un aumento anual de 3.1 por ciento.

Los egresos acumularon 627 millones de dólares en los primeros seis meses del año, monto superior al de 588 millones de dólares del mismo periodo de 2025 y que implicó un crecimiento anual de 6.7 por ciento.

El saldo superavitario de la cuenta de remesas en el lapso enero-junio de 2026 sumó 30 mil 132 millones de dólares, cifra superior a la de 29 mil 254 millones de dólares exhibida en igual periodo de 2025 y que representó un alza anual de 3.0 por ciento.

Durante el primer semestre de 2026, el 99.2 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó mediante transferencias electrónicas, al sumar 30 mil 516 millones de dólares.

Las remesas efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.6 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al registrar niveles de 186 y 58 millones de dólares, en el mismo orden.

Respecto a las remesas enviadas por medios electrónicos, el 46.7 por ciento se cobró en efectivo, con un nivel de 14 mil 260 millones de dólares, mientras que las enviadas como depósito a cuenta fueron el 53.3 por ciento del monto total, al sumar 16 mil 255 millones de dólares.

En los últimos doce meses, que comprenden de julio de 2025 a junio de 2026, el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 63 mil 389 millones de dólares, mayor que el monto de 63 mil 171 millones de dólares reportado en mayo previo.

El valor acumulado de las remesas enviadas al exterior en ese mismo lapso se situó en mil 224 millones de dólares, cifra que se compara con la de mil 230 millones de dólares del corte anterior.

Así, el superávit de la cuenta de remesas para los últimos doce meses resultó de 62 mil 166 millones de dólares, superior al flujo acumulado a doce meses de mayo de 2026, de 61 mil 942 millones de dólares.

Con series ajustadas por estacionalidad, en junio de 2026 los ingresos y egresos por remesas registraron caídas mensuales de 2.4 y 3.7 por ciento, respectivamente.

En términos desestacionalizados, el superávit de la cuenta de remesas se ubicó en 5,141 millones de dólares, inferior al de 5 mil 264 millones de dólares observado en mayo de 2026.

Las cifras de remesas directas, entregadas en efectivo y especie, son calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a partir de las Encuestas de Viajeros Internacionales y proporcionadas al Banxico para la compilación de la estadística de la balanza de pagos.

Los datos mensuales publicados por el banco central son estimaciones preliminares que se revisan cada trimestre con la información final del Inegi.