$!Renegociación del T-MEC marcará el crecimiento económico de México en 2026: Economista

El desempeño de la economía mexicana de este 2026 estará determinado en gran medida por el rumbo que tome la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, afirmó la presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Cristina Ibarra Armenta.

La investigadora explicó que, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta un crecimiento económico de hasta 2.6 por ciento para este año, diversos analistas estiman un escenario mucho más limitado, de apenas 0.5 por ciento.

Desde su perspectiva, señaló, el crecimiento podría ubicarse en un máximo de 1 por ciento, con impactos diferenciados por región, principalmente en la frontera norte del País, lo que tendría efectos indirectos en estados expulsores de mano de obra, como Sinaloa.

“Esperamos un crecimiento moderado, desde mi perspectiva coincido con los analistas que esperan un crecimiento de máximo 1 por ciento en la economía en 2026, con afectaciones importantes para algunas regiones, principalmente en la región de la frontera norte, que eso nos afecta de manera secundaria a muchos estados que somos expulsores, como el caso de Sinaloa, que expulsamos mucha mano de obra hacia esos estados”, indicó.

Ibarra Armenta señaló que la cláusula de revisión del T-MEC ha generado incertidumbre entre los agentes económicos, lo que ha frenado parcialmente la inversión.