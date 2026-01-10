$!Renegociación del T-MEC marcará el crecimiento económico de México en 2026: Economista

El desempeño de la economía mexicana de este 2026 estará determinado en gran medida por el rumbo que tome la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, afirmó la presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Cristina Ibarra Armenta.
La investigadora explicó que, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta un crecimiento económico de hasta 2.6 por ciento para este año, diversos analistas estiman un escenario mucho más limitado, de apenas 0.5 por ciento.
Desde su perspectiva, señaló, el crecimiento podría ubicarse en un máximo de 1 por ciento, con impactos diferenciados por región, principalmente en la frontera norte del País, lo que tendría efectos indirectos en estados expulsores de mano de obra, como Sinaloa.
“Esperamos un crecimiento moderado, desde mi perspectiva coincido con los analistas que esperan un crecimiento de máximo 1 por ciento en la economía en 2026, con afectaciones importantes para algunas regiones, principalmente en la región de la frontera norte, que eso nos afecta de manera secundaria a muchos estados que somos expulsores, como el caso de Sinaloa, que expulsamos mucha mano de obra hacia esos estados”, indicó.
Ibarra Armenta señaló que la cláusula de revisión del T-MEC ha generado incertidumbre entre los agentes económicos, lo que ha frenado parcialmente la inversión.
A ello, indicó, se suma la posibilidad constante de nuevas medidas comerciales, aranceles o exigencias por parte de Estados Unidos.
No obstante, destacó que México cuenta con condiciones favorables frente a su principal socio comercial, lo cual ha sido subrayado tanto por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“La realidad es que todos los días nos podemos levantar sabiendo que hay un nuevo arancel, una nueva política, una nueva medida, una nueva exigencia y eso pues le da incertidumbre a los agentes (...) también se debe resaltar, y lo ha señalado mucho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también la doctora Claudia Sheinbaum, México es el que tiene las mejores condiciones de comercio ante Estados Unidos”, indicó.
La economista advirtió que, en el contexto actual, el País ya enfrenta la pérdida de más de 135 mil empleos formales, situación que complica la inserción laboral de jóvenes egresados y de personas que han quedado sin trabajo.
Además, anticipó un aumento en la precarización laboral, el crecimiento del empleo informal y el cierre de empresas.
“Vamos a ver una economía en 2026 con una mayor precarización del empleo, porque también el empleo informal ha venido incrementándose, el cierre de empresas ha venido incrementándose, y eso pues va, al final la gente dice, bueno, van a subir el salario mínimo, si es algo positivo, pero en el mercado laboral vamos a ver mucho movimiento, mucha dificultad para las personas de poderse insertar a este mercado”, apuntó.
Subrayó que el panorama económico de 2026 podría ser aún más complejo si la renegociación del T-MEC deriva en la desaparición del acuerdo, aunque reiteró que México llega a la mesa de negociación con ventajas frente a Estados Unidos.