$!Renueva tu hogar con Cimaco

Cimaco siempre consiente a sus clientes. Es así que implementó la dinámica “Renueva tu hogar”, con la que cualquiera que compre en Cimaco puede ganar desde una sala, hasta un kit con electrodomésticos. Cimaco es una de las empresas más importantes de México, con siete tiendas departamentales en el norte de la república y más de 2,000 colaboradores. Su larga trayectoria refleja su compromiso con brindar calidad y atención a sus clientes.

Gana con Cimaco

Ganar es muy sencillo. Solo tienes que comprar $2,000 pesos en tu sucursal de preferencia, ¡con eso ya obtienes una participación! En tu sucursal encontrarás una urna llena de pelotas. Ingresa tus datos, el número de tu recibo de compra y tu cálculo de la cantidad de pelotas que hay en la urna de la sucursal correspondiente.

Las tres personas que más se aproximen al número exacto de pelotas (sin pasarse) serán los ganadores de los tres sets de premios por sucursal. La dinámica estará disponible hasta el 30 de junio de 2026. Cabe mencionar que los ganadores se darán a conocer en las redes sociales de Cimaco el viernes 10 de julio de 2026, así que quienes participen deben estar atentos al anuncio.

Premios

1er lugar. Refrigerador de 11 pies, Horno Microondas 31 LT, Lavadora Xpert System 16 kg, Estufa 30 pulgadas. 2do lugar. Recámara Creta, con colchón matrimonial. 3er lugar. Sala Modular.

Con Cimaco, siempre ganas

En Cimaco también se vive la pasión del mundial. Por eso, en la compra de $3,600 pesos o más líneas participantes, puedes recibir de obsequio una hielera o un balón exclusivo.