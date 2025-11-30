$!Reporta AMASFAC un crecimiento en sus filas con 10 nuevos agentes durante 2025

“La Asociación como tal a raíz de que se ha hecho un buen trabajo de vinculación con todos los despachos de seguros ha crecido; ha crecido bastante en el sentido de que en este año se dieron de alta 10 agentes nuevos, los cuales se acercaron a nosotros para integrarse”, dijo Cárdenas Garate.

Lo anterior fue mencionado por Hugo Enrique Cárdenas, actual presidente de la Asociación de Agentes de Seguros, Sección Mazatlán, quien además señaló que, ahora con 60 agremiados el compromiso de los Agentes de Seguro crecerá aún más.

A raíz de grandes labores dentro de los despachos, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. calificó el 2025 como un año de balance positivo al dar de alta a 10 nuevos agentes dentro de sus filas; algo que los motiva a seguir trabajando en pro de la ciudadanía.

“Sin duda este movimiento es de gran elogio derivado a que éramos 50 y ya andamos alrededor de 60; esto representa más que nada un aliciente para seguir haciendo las buenas prácticas de desarrollo como agentes de seguros que somos”.

En cuanto a las expectativas que tienen para el 2026, Cárdenas reiteró que aunque él ya no estará en el cargo de dirigente de la AMASFAC, la Asociación seguirá ofreciendo pólizas de seguro con beneficios, así como asesoramiento en temas de retiros para aquellos que se preocupen por el futuro.

“Nosotros prácticamente como sector asegurador tenemos muchas ventajas, porque la mayor parte de nuestras pólizas de seguros son deducibles de impuestos. Incluso es muy importante que la sociedad se entere que ya puede empezar a ahorrar para el retiro desde hace varios años con un beneficio fiscal; además de que todo lo que ahorra durante su plazo de inversión, al final de los 65 años lo recupera con intereses y obviamente puede ir haciendo amortizaciones fiscales año con año”.

AGRADECE EL APOYO DURANTE LA GESTIÓN

Asimismo, Hugo Enrique Cárdenas tendió un cálido agradecimiento a todos los agremiados, aliados y compañías aseguradas que le mostraron su apoyo durante la gestión que tomó a principios del 2024.

“Yo como presidente de la sección, agradecerles que estén apoyándonos en especial también a los hospitales que son grandes aliados de los agentes de seguros; a los representantes de las compañías aseguradoras que siempre nos echan la mano y nos ayudan para obviamente captar mayores clientes y darles la mejor atención”.