Reportan avances en la construcción del Parque Aeroespacial en Mazatlán con infraestructura de última generación

Con avances sostenidos y el respaldo por parte de inversionistas continúa el desarrollo del Parque Aeroespacial de Mazatlán, el cual registra avances significativos en su infraestructura y se prepara para la colocación de la primera piedra de la pista de aterrizaje para el 2026.

A un ritmo constante se encuentra el trabajo de este complejo, uno de los proyectos industriales más ambiciosos y de mayor innovación tecnológica en Latinoamérica, informó el empresario Lino Suárez Guzmán, el cual señaló que este proyecto busca convertir a Mazatlán en un polo de atracción para la industria aeroespacial.

Suárez Guzmán expresó que el parque se está construyendo con el respaldo de fondos internacionales provenientes de algunos países de Europa y de Estados Unidos, así como con el apoyo del Gobierno Federal.

“La labor que estamos haciendo es muy interesante, porque evidentemente son recursos muy grandes de dinero lo que se necesita y esos recursos pertenecen a grupos internacionales muy poderosos”, comentó.

“Entonces, para convencerlos de que tenemos una gran oportunidad de que puedan invertir con seguridad en proyectos de estas características, tenemos que estar muy bien sustentados en todos los aspectos”, agregó.

Explicó que el parque se está desarrollando en dos fases, siendo la primera de 68 hectáreas y que cuenta con el 70 por ciento de avance en infraestructura, mientras que la segunda fase amplía el proyecto a 203 hectáreas, donde ya se han concluido las terracerías y los accesos por la Maxipista y la carretera libre.

“Estamos creando un ecosistema de última generación en México a través del parque aeroespacial, recibimos la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), que se otorga a proyectos sustentables y nos lo están pre autorizando, que es de muy buen nivel y adelantado a lo que esperábamos”, dijo.

Suárez Guzmán comentó que cada hangar dentro del parque representa una inversión aproximada de 50 millones de dólares y puede generar hasta 800 empleos directos, principalmente en áreas de alta especialización como mecatrónica, electrónica, ingeniería industrial y mantenimiento aeronáutico.

Además, mencionó que además de buscar atraer empresas dedicadas a la fabricación y mantenimiento de aeronaves, se plantea fomentar un ecosistema completo de innovación tecnológica, con espacios destinados a la academia y la investigación.

“Tenemos los recursos naturales que necesitamos dentro de este ecosistema, áreas para poder traer escuelas, universidades, centros de investigación, estamos deseando traer un centro para poder capacitar pilotos, con un sistema muy avanzado”, declaró.

Suárez Guzmán destacó que, aunque la inseguridad ha provocado la postergación de algunas visitas de inversionistas, el proyecto sigue en marcha y mantiene el interés de grupos internacionales.

“Nos ha alentado, obviamente, porque retrasan las visitas de inversionistas a esperar que las condiciones sean más favorables para visitarnos. Algunas personas han sido más valientes y nos han visitado. Entonces, no nos ha frenado, solo nos ha alentado, seguimos avanzando”, señaló.

Destacó que la pista de aterrizaje podría estar en operaciones un año después de haberse colocado la primera piedra, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa para el desarrollo económico y tecnológico de Mazatlán.