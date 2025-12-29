Reportan hoteles de Mazatlán cancelaciones en reservas para Fin de Año

Hoteles de Mazatlán reportan cancelaciones en reservas para el Fin de Año.

Sin embargo, no pierden la esperanza del efecto de última hora para mejorar la ocupación por vacaciones extendidas a enero de 2026.

Señalan hechos como el bloqueo carretero en el sur que han contribuido a que los niveles de reservaciones del 60 por ciento de habitaciones para Año Nuevo, anticipadas en los registros internos, fueron avisados de fechas canceladas o pospuestas en el mejor de los escenarios.

La cancelación para un hotel, que desde el fin de semana pasado presentaba arriba del 50 por ciento del cupo de cuartos, se quedó con apenas 45 por ciento, en otros centros de hospedaje fue del 10 por ciento.

Y es que el daño colateral de los últimos enfrentamientos registrados en la zona sur, en el municipio de Escuinapa, lo están sintiendo los centros de hospedaje de Mazatlán por el factor de confianza en las carreteras de Sinaloa, y que ya estaba siendo recuperado, previo a la actual temporada de vacaciones invernales.

Lo anterior, fue constatado en un sondeo realizado entre algunos hoteles de la zona dorada y el malecón que reportaron apenas 55 por ciento de ocupación, 10 por ciento menos a la semana pasada del 65 por ciento que tenían en reservaciones y un porcentaje menor apenas ha podido llenar al 80 y 90 por ciento.

Los niveles de cuartos ocupados a la fecha, están de preocuparse para la industria turística en general que presentaron una baja considerable tras los sucesos negativos y que a pesar de no haber ocurrido en Mazatlán afectan en la confianza de viajar por vía carretera.

No obstante, los administradores de hoteles confían se presente una mejoría en la percepción y repunten las reservaciones de última hora y se prolongue en la semana extra de vacaciones en la primer semana de enero de 2025 que fue extendida por la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc)

A dos días de celebración del año nuevo, los prestadores de servicios turísticos esperan alcanzar una ocupación promedio del 75 a 80 por ciento para Mazatlán, como la Secretaria de Turismo Mireya Sosa lo estimó en sus proyecciones.