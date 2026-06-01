Reportan un 80% de ocupación hotelera este fin de semana, en Mazatlán

De acuerdo a los pronósticos de la hotelería local, se cumplieron del viernes a domingo al recibirse visitantes de diversos estados de la República aprovechando el puente del Consejo Técnico Escolar.

El mayor movimiento de familias de turistas se dejaron ver en diferentes áreas de Mazatlán, recorriendo el malecón, en las playas, comercios y sitios atractivos, como lo confirmó la presidenta de Canaco Servytur, Francis Cázares Olivares.

Dijo que el día de descanso que tuvieron las escuelas a nivel nacional, por la reunión de maestros, fue aprovechado para decidir tomarse un descanso en el puerto y disfrutar de sus playas y atractivos.

Cázares Oliveros promedió que la ocupación hotelera alcanzó niveles del 80 por ciento este fin de semana.

“Todos los que integran la cadena de servicios turísticos tenían previsto que este fin de semana viniera muy bueno. Ojalá y la gente siga confiando en nuestro destino para venir y divertirse”, comentó.

Las reservaciones anticipadas habían marcado arriba del 40 y 50 por ciento para esta fecha del último puente escolar y cierre del primer semestre del año.

Mientras que José Ramón Manguart Sánchez, coincidió que los fines de semana el promedio de ocupación está siendo del 80 por ciento, pero el resto de la semana se cae al 30 o 40 por ciento.

Pese a todo, habló de que Mazatlán está presentando una recuperación de menos a más, logrando esos números en las reservas y llegadas de última de turistas, como pasó en el mes de mayo ya finalizado.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas destacó de la preferencia del mercado regional y nacional para vacacionar en la ciudad, como resultado de los esfuerzos en que han estado trabajando intensivamente por mantener la marca de Mazatlán vigente.

Así que van a continuar reforzando con descuentos y promociones para recuperar que no solo se registren fines de semana buenos, sino más de tres días a la semana, agregó el hotelero.