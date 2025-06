$!Representa verano retos en ocupación y seguridad para Mazatlán: hoteleros

El verano representa retos en ocupación y seguridad, consideró José Ramón Manguart Sánchez.

Y es que habló de las expectativas que tiene la hotelería que representa en la Asociación de Hoteles Tres Islas de alcanzar el 80 por ciento como un gran reto, no fácil de lograr y por lo que están haciendo sinergias entre el sector privado hotelero, restaurantero con la Secretaría de Turismo, además de las instituciones de seguridad.

“Para que los operativos y todo aquello que sume la experiencia y garantice el desplazamiento de la gente, ahora sí que la estancia propia del destino se brinden todas las facilidades”.

Manguart Sánchez, destacó que Mazatlán se encuentra entre las 10 primeras opciones de viaje y es una inercia que debe mantenerse.

“En un proceso de construcción de confianza, me refiero que a través de los mismos resultados que poco a poco hemos ido avanzando como destino, gracias a los operativos de los tres niveles de gobierno y a las intensas campañas de promoción que hemos tenido este año, estamos en ese proceso. No es un botón, no se va a solucionar en un, dos o tres días, estamos en esa inercia hacia adelante”, externó.