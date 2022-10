Representan industrias creativas alrededor del 3 por ciento del PIB de México y el mundo: Jesús Cantú

MAZATLÁN._ Las industrias creativas representan alrededor del 3 por ciento del Producto Interno Bruto de México y en promedio del mundo, para nuestro país representó en el 2020 un total de 420 mil 700 millones de pesos, y tiene posibilidad de crecer, dijo el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía federal, Jesús Cantú.

Agregó que dentro de las industrias creativas uno de los sectores más importantes es la audiovisual, pero no es la única que cae dentro de las industrias creativas.

”Hablamos simple y sencillamente de todos aquellos desarrollos intelectuales, hablamos de todo lo que tiene que ver con programación, de todo lo que tiene que ver con creación en lo cual hay muchísimos otros que están incluidos y es de trascendencia fundamental como comentaba hace unos minutos por una parte por su peso específico en la economía del país en el sentido de que es aproximadamente el 3 por ciento del Producto Interno Bruto, que es un promedio prácticamente mundial”, añadió Jesús Cantú.

”Y su peso específico que tiene también en cuanto al empleo que es aproximadamente un 5 por ciento de todos los empleos formales que existen en términos generales y también son promedios mundiales, pero no es únicamente ese aspecto y ese ámbito y la posibilidad que tiene de crecer y de tener un mayor impacto”.

En entrevista este viernes en el Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán a donde asistió para participar en el Foro Alianza Pacífico, “La Reactivación de la Economía Creativa. Industrias Audiovisuales”, agregó que las industrias creativas detonan por una parte también la innovación, competencias que ayudan a detonar otros sectores productivos, inclusive en muchos de los casos todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y de comunicación.Y básicamente ahí de comunicación no como medios de transmisión únicamente en un sentido, sino de comunicación han permitido un desarrollo que no se tenía contemplado y participan particularmente en todo el ámbito de los servicios, continuó el también ex director del periódico Noroeste.

”Hoy lo que tiene que ver con el comercio digital es enorme, hoy lo que tiene que ver con los servicios financieros en línea pues se han multiplicado, en este sentido la pandemia (del Covid-19) no únicamente no detuvo esta evolución sino al contrario la potenció, le dio mucho mayores posibilidades y si nos vamos todavía a un ámbito muchísimo más amplio son este tipo de tecnologías y de industrias las que han permitido potencias la cocreación o esta gran comunicación entre científicos, entre expertos, entre intelectuales absolutamente de todo el mundo”, recalcó.

”Entonces es importante y es trascendente las industrias creativas por una parte por su contribución al Producto Interno Bruto, pero se potencia porque obviamente tienen un impacto sobre todo el resto de la economía y son un factor fundamental para incrementar la productividad del país en prácticamente todos los sectores en estos momentos”.

Precisó que el total de bienes y servicios producidos es de 420 mil 702 millones de pesos, de ellos por ejemplo la actividad económica en medios audiovisuales es de 178 mil 349 millones de pesos, anualmente, de acuerdo con datos del 2020.La Alianza Pacífico está integrada por México, Colombia, Chile y Perú.