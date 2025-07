Repunta la construcción en Mazatlán gracias a la inversión privada: CMIC

MAZATLÁN._ Pese a que los números siguen siendo negativos, ha habido un alza en las producciones de construcción en Mazatlán gracias a la Iniciativa Privada, destacó Luis Rafael Méndez Jaled, líder nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construción.

Durante los festejos por el 60 aniversario de la CMIC Sinaloa Sur, señaló que durante el periodo de 2023 a 2024, el valor de la producción de las empresas constructoras y también del PIB de la construcción llegó a estar en -20 por ciento en Mazatlán; sin embargo, las cosas han ido mejorando a pesar de que el problema de la inseguridad persiste en la entidad.

“Justo venía viendo unos datos y a partir de octubre del 2023 hasta octubre, noviembre del 2024, se vino una caída muy importante en el tema del valor de la producción de las empresas constructoras y también del PIB de la construcción; sin embargo, de ahí para acá ha venido subiendo a pesar de todo lo que hemos visto que no se ha resuelto en el tema de seguridad, principalmente en Culiacán”, indicó Méndez Jaled.

“Empieza a levantar un poco la situación; en los últimos índices que tenemos, ya el valor del PIB empezó a números positivos y el valor de la producción de las empresas aún está en un -3 por ciento, pero veníamos acarreando de -20, -15 por ciento; entonces se ve una tendencia muy, muy positiva específicamente hablando de Mazatlán”.

Acompañado por José Roberto Andrade Limón, presidente del Comité Consultivo de CMIC Sinaloa Sur; y Hugomar Peraza Ponce, presidente de CMIC Sinaloa Sur, Méndez Jaled habló ante los medios de comunicación sobre la situación de desempleo a nivel nacional, en el que el gremio de la construcción abarca un 7 por ciento.

“Estamos todavía en números negativos en el tema del valor de la construcción, se siguen perdiendo empleos, pero eso hablando de una tendencia a nivel nacional. Ya a nivel local, específicamente en Mazatlán, viene muchísimo más positiva. Creemos que Mazatlán está a punto de salir de ese bache”, apuntó.

“Estamos viviendo momentos críticos, esperemos que pronto se resuelva. Realmente lo vimos hace unos días, la caída más fuerte respecto a los empleos formales o de los empleos registrados, inclusive en el IMSS, casi con un 7 por ciento son del ámbito de la construcción. Repito, estamos en esta curva donde empieza a crecer”.

El líder nacional de CMIC reiteró que históricamente ha sido la inversión privada la que se encarga de mantener viva la industria de la construcción mediante la infraestructura, pues sin infraestructura no hay crecimiento, no hay calidad de vida, no hay edificación, no hay vivienda, ni formas de trabajar.

“Históricamente de cada 10 pesos que se invierten, 8 son de inversión privada; hay que decirlo en el siguiente sentido, de 2.4 millones de pesos que se invierten en edificación, vivienda y también infraestructura, pues prácticamente tal vez 400, 500 mil millones de pesos, una cuarta parte, por decirlo así, o un poquito menos, viene de infraestructura de obras de gobierno”, señaló.