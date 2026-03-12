Reservaciones hoteleras en Mazatlán no superan el 50% rumbo a Semana Santa: Canaco

MAZATLÁN._ Con lentitud fluyen las reservaciones hoteleras para los puentes vacacionales y la Semana Santa en Mazatlán.

La baja tendencia de cifras registradas hasta ahora preocupa al sector turistico, ya que no repunta más del 50 por ciento para este fin de semana largo, Semana Santa y la de Pascua, expuso Francis Cázares Olivares, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán.

“Ahorita estamos como al 50 por ciento, todavía no hemos despuntado como esperábamos y la verdad es un buen clima y fecha para darse una buena escapada de fin de semana, y pues no tenemos grandes números, todavía estamos como a un 50, a 55 por ciento la reserva”, lamentó.

La dirigente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán adelantó que, así como el año pasado salieron a promover la marca Mazatlán rompiendo el reto del sashimi más grande del mundo, a la fecha ya están delineando qué nueva actividad implementarán en este año para llamar la atención del mercado regional.

“Seguimos trabajando pensando en subir los porcentajes para la ocupación hotelera porque de eso dependen los servicios turísticos”, comentó.

Sin perder la esperanza, Cázares Olivares habló de esperar a que la gente se anime a venir al puerto de última hora este primer fin de semana largo de marzo.

“Tenemos todas las condiciones para atenderlos como debe de ser”.

Citó que con la reunión que sostuvieron con la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y la comisionada ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa Rojo, los compromisos hechos para apoyar al destino con campañas nacionales y operativos en las carreteras, los visitantes van a estar bien atendidos y seguros.

Cázares Olivares insistió que la principal preocupación de todos los empresarios del sector y de los mazatlecos es que blinden la seguridad en las carreteras porque Mazatlán vive de un turismo 80 por ciento carretero y si las condiciones en ellas no son las adecuadas, la gente simplemente deja de venir.

“La gente deja de transitar por las carreteras de México, no nada más las que nos acercan a Mazatlán”, sostuvo.

Como iniciativa privada, destacó que van continuar invirtiendo en esquemas de giras y eventos promocionales por su cuenta para hacer ruido positivo de Mazatlán.

La empresaria se dijo contenta por las buenas noticias que en el marco de la reunión de trabajo del Gabinete federal les anunciaron al sector turístico de Mazatlán para traer en próximas fechas unos seis eventos deportivos al año.

También les anunciaron que de nueva cuenta podrían traerse el banderazo nacional del operativo de Semana Santa y de Pascua a Mazatlán para mandar un buen mensaje a quienes todavía están pensando hacia dónde viajar, y que lo hagan confiando en que lo harán por carreteras seguras y un destino tranquilo.