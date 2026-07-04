Restaurantes de Culiacán prevén alza de hasta 50% en ventas por el México-Inglaterra: Canirac

Los restaurantes y bares de Culiacán esperan aumentar entre 30 y 50 por ciento sus ventas este domingo por el partido entre México y Inglaterra, señaló Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

La dirigente local señaló que los establecimientos que transmitirán el encuentro son los que proyectan el mayor crecimiento en sus ingresos, mientras que los restaurantes que no pasarán el partido también buscan aprovechar la jornada con promociones y paquetes temáticos.

“Algunos restaurantes comunes, restaurante-bar, un bar, pues están aspirando ya a llegar a un 30, 50 por ciento de alza de sus ventas”, declaró.

“La proyección que tenemos para mañana (domingo) es tener los restaurantes fluidos, que va a ser un día conmemorativo y un día donde la misma ciudadanía va a estar en movimiento”.

García Beltrán explicó que los negocios comenzaron a prepararse desde días antes con ajustes en cocinas, servicio y horarios, además de lanzar promociones y dinámicas en redes sociales relacionadas con el Mundial.

“Ya estamos más que preparados desde las cocinas, servicio, horarios, con promociones, paquetes”, afirmó.

Durante este tipo de encuentros, dijo, predominan los platillos para compartir como mariscos, alitas, papas, burritos y pizza, ya que la mayoría de los clientes acude en grupos.

“Lo que más ha concurrido en los restaurantes son los amigos”, comentó.

La dirigente señaló que también reciben familias y personas que acuden de manera individual para disfrutar del partido.

García Beltrán invitó a la ciudadanía a consultar las redes sociales de sus restaurantes favoritos y de Canirac Culiacán para conocer las promociones y actividades especiales preparadas para el encuentro entre México e Inglaterra, programado para este domingo a las 17:00 horas.