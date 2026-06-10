Restaurantes de Mazatlán no transmitirán el Mundial por altos costos de licencias

MAZATLÁN._ Por temor a hacerse acreedores a multas, algunos restaurantes de Mazatlán han decidido no transmitir en sus instalaciones los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026, que inicia este jueves.

La decisión deriva a que, de no contar con permisos, los establecimientos podrían ser multados por hasta 250 mil UMAS, cada una con valor de 117.31 pesos diarios.

Con esta medida de la FIFA, la entidad organizadora del torneo, las más afectadas serán las micro, pequeñas y medianas empresas del giro restaurantes y bares de Mazatlán y de otros destinos, ante lo elevado de los costos para realizar la retransmisión de los partidos de la Selección Mexicana.

De acuerdo a propietarios, la transmisión de partidos es atractivo para el comensal aficionado al deporte que gusta de disfrutar entre amigos o familias de un experiencia agradable.

En el puerto, Rrinos Pizza es un ejemplo de la afectación para los negocios que solían ofrecer este plus y que ahora, por el tema de los derechos de transmisión y disposiciones legales aplicables a los eventos deportivos como el Mundial, decidieron no dar este servicio.

“Les informamos que, debido a lineamientos relacionados con derechos de transmisión y disposiciones legales aplicables a eventos deportivos, Rrinos Pizza a la Leña ha tomado la decisión de no realizar transmisiones de partidos y eventos deportivos dentro de nuestras sucursales”, indicó el negocio en un comunicado.

“Esta medida tiene como finalidad cumplir correctamente con la normativa vigente y continuar operando de manera responsable para brindarles siempre el mejor servicio”.

Ante esta situación, la oportunidad de reactivarse del 11 de junio al 19 de julio, que durará la Copa Mundial, no podrán tenerla todos los restaurantes y bares.

Cecilia Osuna Guerrero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentadas en Mazatlán, se mostró respetuosa de la FIFA que, como institución, protege sus derechos comerciales.

Sin embargo, admitió que cualquier restricción o costo elevado para las retransmisión de los principales partidos de futbol del Mundial va a impactar al sector de servicios.

“Cualquier costo excesivo para estos establecimientos, de alguna manera va a impactar seguramente de forma no positiva, especialmente a pequeñas y medianas empresas que quedan fuera de la posibilidad de pagar esos costos”, dijo.

Osuna Guerrero explicó que cuando se presentan estos torneos mundiales, pueden permear positivamente a la mayor cantidad de comercios, pero con restricciones como el que está imponiendo el comité organizador del Mundial 2026 les resultará más que imposible.

“Muchos establecimientos van a quedar fuera de la posibilidad de generar experiencias para sus clientes viendo un partido y ofrecer la opción”, puntualizó.

La representante del gremio de los alimentos y bebidas señaló que, más que calificar está medida de abusiva, se trata de un esquema que puede resultar muy poco accesible para los negocios.

“De alguna manera esto provoca que parte del sector quede excluido de esa oportunidad de generar beneficios, lejos de perjudicar, y desde luego que nos preocupa que solo puedan acceder quienes sí tengan la capacidad económica, porque un Mundial es una celebración deportiva global”.

Recalcó que sobre todo por el impacto positivo que genera a su alrededor en una ciudad, en generación de empleos, derrama económica y otras micro economías.

En otras condiciones para los negocios, el partido inaugural del Mundial de este jueves 11 de junio, con el partido de México contra Sudáfrica del grupo A, podría generar reservaciones hasta el 100 por ciento, pero no se dio para todos, solo para quienes puedan pagar.

A nivel local, solo unos cuantos restaurantes publicaron que sí estarían transmitiendo los partidos de la Selección Mexicana programados en la Copa Mundial FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.