Restaurantes de Mazatlán reportan casi llenos en fin semana del Día de las Madres

Restaurantes de Mazatlán reportaron casi llenos durante el fin de semana del Día de las Madres.

Cecilia Osuna Guerrero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Mazatlán, evaluó el fin de semana de consumos positivos en los negocios de distintos sectores de la ciudad.

“Restaurantes de diferentes zonas de la ciudad nos estuvieron reportando muy buenos resultados, tanto en el Centro Histórico, área de Marina, de Zona Dorada y otros lugares fuera de las zonas turísticas. Los restauranteros estuvieron muy contentos con los resultados, incluso algunos hablaron de ventas históricas durante el domingo, principalmente por el alto nivel de previas reservaciones”.

Osuna Guerrero aprovechó para destacar que hubo personas que no reservaron con tiempo y llegaron de último minuto y ya no encontraron espacios teniendo que esperar.

“Cuando llegaban comensales ya no encontraban espacios disponibles. Esto nos habla de una muy buena respuesta tanto de locales como de visitantes para celebrar una fecha tan importante en México”.

El pasado fin de semana el festejo del Día de las Madres se convirtió en uno de los más redituables del año para el sector restaurantero de Mazatlán, con establecimientos que reportaron ventas históricas durante el domingo 10 de mayo.

Osuna Guerrero dijo que el sector gastronómico reportó una ocupación total de todas sus mesas disponibles y reservaciones anticipadas.

Y ante la buena racha por este día festivo y otros fines de semana con bonanza para el destino, expresó que ojalá se mantengan así con esa tendencia positiva.

“Queremos que Mazatlán conserve este movimiento y esa buena energía en el sector turístico y restaurantero. Que vengan más fines de semana buenos como este”, finalizó en su recuento de fin de semana para el sector de alimentos y bebidas que representa por Canirac.