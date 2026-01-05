Reto de 2026 para Mazatlán es traer más grupos y convenciones: Carlos Berdegué

Tras un cierre de año exitoso en cuanto a la gran afluencia de visitantes que tuvo el puerto, la Asociación de Hoteles y Empresas turísticas de Mazatlán ya piensan en fortalecer el aumento de Grupos y Convenciones que pueda recibir el destino durante 2026, explicó su vicepresidente, Carlos Berdegué Sacristán.

Indicó que su mayor reto será mantener al puerto como un lugar atractivo para seguir recibiendo este tipo de eventos, ya que son los que dejan mayor derrama económica para los diferentes sectores.

Para cumplir estás metas, incluso tuvo una reunión este día con la Alcaldesa Estrella Palacios.

“El reto es poder traer más grupos y convenciones que el año pasado, y lo que tenemos en libros pinta mejor, ya que va a ser un mejor año en grupos y convenciones. Eso es muy importante porque es una derrama económica fuerte para el municipio, para el destino y con una tarifa generalmente buena”, dijo Berdegué Sacristán.

”(Buscamos) Seguir promocionando y empujando muy fuerte las buenas noticias. Este evento, por ejemplo, que se hizo musical en finales de año, tuvo mucha difusión y ahorita justamente nos estaba enseñando la Alcaldesa todos los planes que tiene para nuevos productos que vamos a ayudarle a difundir, y estamos trabajando muy unidos Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo, para seguir trabajando por nuestro queridísimo Mazatlán”.

Reiteró que ante el buen movimiento que se están registrando en vuelos internacionales durante la temporada invernal, también se estará trabajando para fortalecer la llegada de turismo en los siguientes meses, y así poder entrar fuerte al verano, para lo cual espera seguir contando con los cruceros que arriban a la ciudad semana con semana.

“Estamos trabajando muy fuertemente con el Municipio y con la Sectur para fortalecer todo lo que es grupos y convenciones, Carnaval y el turismo carretero, es decir, tenemos que trabajar ya para después de Semana Santa y Pascua poder tener un muy fuerte mayo y junio, para que no se nos caigan y apretar en verano, que suele ser mejor”.

“(El trabajo) Ayuda muchísimo y le da mucha credibilidad al destino que estén viniendo los cruceros y las aerolíneas internacionales; le da mucha fuerza cuando se pudiese cuestionar la viabilidad del destino, pues usamos como ejemplo la cantidad de residentes que viven en Mazatlán, los cruceristas, los visitantes internacionales y nacionales”.



Reservaciones para Carnaval, arriba del 60%

En tanto, sobre las expectativas que se esperan para la temporada de Carnaval, Berdegué Sacristán mencionó que las reservaciones en hoteles ya ronda en el 65 por ciento pese a que aún faltan algunas semanas.

Añadió que esto ha sido posible gracias a que ya se está promocionado el elenco artístico.

“Febrero se ve mucho más fuerte que enero y el Carnaval es la semana que tenemos mayor demanda, yo creo que va a estar muy fuerte. Ahorita ya en libros el Carnaval, que todavía falta, debe de estar arriba arriba yo calculo de un 65 por ciento ya en libros, en reservaciones ya hechas”.