$!Reúne Mazatlán a especialistas de todo el País en el XXIII Congreso Nacional de Directores Responsables de Obra

MAZATLÁN._ Con la participación de arquitectos, ingenieros, directores responsables de obra, corresponsables, peritos en desarrollo urbano y especialistas provenientes de diversas entidades del País, este jueves fue inaugurado el XXIII Congreso Nacional de la Asociación de Directores Responsables de Obra, Corresponsables y Peritos en Desarrollo Urbano. El encuentro, denominado “Taller de Actualización Normativa para Desarrolladores Responsables de Obra”, se desarrolla del 6 al 8 de agosto en el Centro de Convenciones de Mazatlán y convierte al puerto en el punto de reunión de profesionales del sector de la construcción, quienes durante tres días participarán en un programa de conferencias, paneles, talleres y mesas de trabajo. Dichas actividades están enfocadas en la actualización de conocimientos, el fortalecimiento de la normatividad y el intercambio de experiencias sobre los principales retos que enfrenta el desarrollo urbano en México. El congreso tiene como propósito fortalecer la preparación de quienes intervienen en la planeación, diseño, supervisión y ejecución de obras, promoviendo la actualización permanente en materia técnica, legal y normativa, así como el intercambio de buenas prácticas que contribuyan a elevar la calidad y seguridad de las edificaciones.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente nacional de la Asociación de Arquitectos Directores Responsables de Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Especialidades, Luis Alfonso Vanegas García, destacó que el trabajo de arquitectos e ingenieros representa una responsabilidad que va mucho más allá del diseño y la construcción de edificios, al estar directamente vinculado con la protección de la vida humana. “No estamos en este auditorio simplemente para hablar de concreto o acero; estamos aquí porque compartimos la responsabilidad más grande que el Estado y la sociedad pueden otorgar a un ser humano: la custodia de la vida humana”, expresó. El dirigente nacional señaló que cada proyecto estructural implica un compromiso ético con la seguridad de las personas, ya que detrás de cada plano autorizado existen familias cuyo patrimonio y vida dependen del correcto desempeño de los profesionales involucrados. Además, recordó algunos de los desastres naturales que han marcado la historia del País, como los sismos registrados en la Ciudad de México, así como huracanes e inundaciones que han afectado a Mazatlán, para enfatizar la importancia de que las obras sean diseñadas y ejecutadas bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, por lo que hizo un llamado a mantener una preparación constante para responder a los avances tecnológicos y a las nuevas exigencias de la ingeniería y la arquitectura. “La capacitación permanente no es una opción, es un deber moral. Debemos dominar los nuevos sistemas constructivos y estar en las aulas, en los laboratorios y en los congresos de manera constante. Un profesional desactualizado es un riesgo estructural viviente”, comentó.